苗縣交工處獲交通部金路獎雙項績優 鍾東錦表揚

縣長鍾東錦表揚苗栗縣政府交工處團隊。（圖由縣府提供）

2025/02/18 16:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府交通工務處獲交通部第25屆金路獎縣市政府組「路況養護」及「橋梁維護」雙項績優、公共工程委員會「工程施工查核小組年度績效優等」之成績。縣長鍾東錦今（18）日上午表揚交工處團隊，另頒獎給公共工程查核績優廠商，感謝並鼓勵廠商參與縣內公共工程建設及持續精進工程施工技術，讓苗栗交通安全及城市建設環境提升。

縣府交工處表示，苗縣境內縣道11條計252公里、鄉道119條計773公里，轄管1482座車行橋梁，團隊定期巡檢維護、發現道路坑洞則立即填補，記錄老化路段並投入及爭取經費辦理改善。每2年辦理一次橋梁檢測，掌控橋梁健康程度，並對應維修橋梁逐年編列經費辦理改善，團隊用心投入，才能有「路況養護」及「橋梁維護」雙獲績優的好成績。行政院公共工程委員會辦理年度績效考核，苗栗縣經評比評列連續4年獲「優等」成績。

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另外，經濟部中小及新創企業署補助縣府辦理「環境監測系統」，針對縣內重要道路之高陡、地質不穩定邊坡進行安全監測，架設智慧聯網監測系統用以警示用路人，委辦之歐米智聯股份有限公司及子光興業有限公司之工作團隊戮力提升道路服務品質，分別榮獲該署頒發之採購貳獎及新創特別獎。

縣長鍾東錦頒獎給公共工程查核績優廠商，感謝並鼓勵廠商參與縣內公共工程建設及持續精進工程施工技術。（圖由縣府提供）

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