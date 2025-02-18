3/1水林番薯文化季 4000台斤地瓜、500組窯區供親子焢窯

水林鄉公所3月1日將辦地瓜文化季，準備逾4000斤地瓜讓500組親子焢窯。（記者李文德攝）

2025/02/18 16:08

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水林鄉盛產番薯，種植總面積為全國之冠，鄉公所將在3月1日於蘇秦村台165線農地舉辦「水林番薯文化季」，準備超過4000台斤的番薯，提供500組窯區供民眾體驗「親子焢窯」，在假日時光感受農村風情。

全國蕃薯種植面積大約9000公頃，雲林有4705公頃，其中水林鄉種植面積1700公頃左右，面積居於全國之冠。

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鄉公所指出，水林地瓜平均每年大約5萬1000公噸產量，占據全國產量20%，可說是每5個地瓜有1個來自水林鄉。目前台農57號每公斤平均交易價格28.5元，與去年25.6元略增，但和前年15元比較成長將近一倍。

鄉長許山埜表示，因這兩年秋天時正值農民種植，但接連颱風影響，強勁風勢加上豪雨影響蕃薯生長，加上當地農民種植時間不一，產量略減少1至2成，價格因此成長，預估大約年中價格才會回穩。不過此時水林蕃薯正值產季，品質極佳，因此在蘇秦村台165線旁台糖農地舉辦「2025水林蕃薯文化季」。

許山埜指出，除了近40攤的特色市集外，今年準備超過4000斤地瓜，開放500組窯區讓民眾焢窯，此外更有地瓜教育桌上遊戲體驗，讓參與者針對地瓜知識答題、學習地瓜種植、生產、銷售與永續農業的知識，通關者可獲得一張摸彩券，有機會把LED液晶電視抱回家。

許山埜表示，水林當地土壤略帶鹼性，屬於半砂土，非常適合種植地瓜，且每年11至隔年3月是水林地瓜產季，此時品嘗當季農產非常適合，歡迎全國民眾參與。

水林地瓜名聞遐邇，種植面積佔全台近20%，位居全國之冠。（記者李文德攝）

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