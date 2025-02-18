斗南馬鈴薯節2/22登場 馬鈴薯免費挖

斗南是國內重要馬鈴薯產地，生產品質獲肯定，國內生產薯片的業者連續20年都使用斗南馬鈴薯。（記者黃淑莉攝）

2025/02/18 15:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南馬鈴薯節本週六（22日）將在田頭田隴西宮前廣場登場，有多道馬鈴薯料理免費品嘗、薯泥裱花教學、闖關遊戲等，主辦單位還開放0.35公頃馬鈴薯田讓參加民眾體驗挖馬鈴薯，挖到的都可以帶回家，還有薯泥裱花DIY 教學，今（18）日晚上7點開放報名。

雲林府農業處統計，雲林馬鈴薯種植面積約有1200公頃，其中斗南就有400多頃占3分之1，是全國重要產地之一，因去年種植期遇到颱風降雨等因素，產量較去年減少2至3成，價格拍賣價每公斤29元左右，較前幾年平均20元高。

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斗南鎮長沈暉勛指出，馬鈴薯是斗南重要農產品之一，農民不斷精進栽培管理技術，品質深獲肯定，國內知名食品公司生產的薯片，20年來都是使用斗南馬鈴薯。

斗南鎮代張淑媛家中種植馬鈴薯多年，她說，馬鈴薯從種植到採收約100多天，配合斗南農會推廣越光米，農民在二期稻作收成後種馬鈴薯，希望能增加收入，種植面積有增加情況，大約400至450公頃左右，不過因肥料、人工及種薯貴，收益也減少。

沈暉勛表示，今年馬鈴薯節與田頭社區合辦，田頭準備1000個馬鈴薯包，斗南順安宮志工也製作馬鈴薯圓，另外還有炸薯條、馬鈴薯沙拉等馬鈴薯料理免費品嘗；還有闖關遊戲集滿3個章可免費玩一次裝滿洋芋片點心的夾娃娃機，夾中的都可以帶回家。

另外附近有0.35公頃的馬鈴薯開放讓民眾免費體驗挖馬鈴薯，田中藏了黃金馬鈴薯，挖中者可獲得特別小禮物，田園採收體驗開放10點半、12點半2梯次，民眾現場排隊進場。

去年受邀成為總統府接待外賓的薯泥裱花，活動當天有DIY體驗教學，10點到下午1點半每半小時一場次，有興趣民眾可上斗南鎮公所臉書連結報名，今（18）日晚上7點開放報名。

斗南馬鈴薯節2月22日登場，當天有田園採收體驗讓民眾免費體驗挖馬鈴薯，每梯次前200名送古早味環保提袋。（記者黃淑莉攝）

馬鈴薯當天有各種馬鈴薯美食免費品嘗。（記者黃淑莉攝）

斗南馬鈴薯節2月22日在田頭隴西宮廣場熱鬧登場。（記者黃淑莉攝）

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