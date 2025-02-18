他逛好市多驚見「台灣豬」1盒要價5.5萬 網揶揄：八戒真身

1名網友近期至知名美式賣場採購生活用品，逛到冷凍肉區時，意外看到1盒「台灣豬腹脅排長方切」售價高達5萬多元。（圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

2025/02/18 16:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近期至知名美式賣場採購生活用品，逛到冷凍肉區時，意外看到1盒「台灣豬腹脅排長方切」售價高達5萬多元，驚訝之餘將此拍照上傳至社群平台，PO文曝光吸引大量網友討論，有人直呼「這頭豬是有唸過大學嗎？這麼高級貴」。

這名網友13日於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文提及，原PO前往好市多購買食材等生活用品，走到冷凍肉區驚見有1盒「台灣豬腹脅排長方切」標價高達5萬5252元，原PO直呼「離譜」。

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許多網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有人說「常買的話就知道是打錯」、「沒事我可是買到這價錢的（15元），這比較賺，員工表示他們標價錯誤結帳還是會以這價格給我，很久以前的小確幸」、「應該打錯了」、「比和豬還高級」，還有網友揶揄「這頭豬是有唸過大學嗎？這麼高級貴」、「八戒真身」、「金鋼狼的肉，骨骼部分內含珍貴亞德曼合金a」。

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