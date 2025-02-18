為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他逛好市多驚見「台灣豬」1盒要價5.5萬 網揶揄：八戒真身

    1名網友近期至知名美式賣場採購生活用品，逛到冷凍肉區時，意外看到1盒「台灣豬腹脅排長方切」售價高達5萬多元。（圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

    1名網友近期至知名美式賣場採購生活用品，逛到冷凍肉區時，意外看到1盒「台灣豬腹脅排長方切」售價高達5萬多元。（圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

    2025/02/18 16:12

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近期至知名美式賣場採購生活用品，逛到冷凍肉區時，意外看到1盒「台灣豬腹脅排長方切」售價高達5萬多元，驚訝之餘將此拍照上傳至社群平台，PO文曝光吸引大量網友討論，有人直呼「這頭豬是有唸過大學嗎？這麼高級貴」。

    這名網友13日於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文提及，原PO前往好市多購買食材等生活用品，走到冷凍肉區驚見有1盒「台灣豬腹脅排長方切」標價高達5萬5252元，原PO直呼「離譜」。

    許多網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有人說「常買的話就知道是打錯」、「沒事我可是買到這價錢的（15元），這比較賺，員工表示他們標價錯誤結帳還是會以這價格給我，很久以前的小確幸」、「應該打錯了」、「比和豬還高級」，還有網友揶揄「這頭豬是有唸過大學嗎？這麼高級貴」、「八戒真身」、「金鋼狼的肉，骨骼部分內含珍貴亞德曼合金a」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播