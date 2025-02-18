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    228連假國5有高乘載管制 高公局建議下載AP隨時查

    228連假高乘載管制措施。（高公局提供）

    228連假高乘載管制措施。（高公局提供）

    2025/02/18 15:07

    〔記者吳亮儀／台北報導〕228和平紀念日有連續假期，交通部高速公路局提醒，國道5號有高乘載管制，提醒民眾注意，也建議民眾下載「高速公路1968」App，可依需求於App設定「自訂推播」功能，並同時開啟「路況播報」及「警廣電台」。

    高公局為讓民眾行駛國道時能即時掌握最新路況資訊，在「高速公路1968」App開發「自訂推播」及「路況播報」功能。民眾可事在「自訂推播」單元依需求訂閱管制、事故、散落物、壅塞、施工及天候等事件資訊，並於行駛國道期間開啟手機定位及「路況播報」功能，系統即會依據手機定位主動語音播報所訂閱路況資訊。

    「高速公路1968」App也整合警廣電台網路廣播服務，民眾可在使用「路況播報」功能同時開啟「警廣電台」服務，一邊接收系統推播的路況資訊，一邊收聽來自全國駕駛回報的最新交通事件報導。

    另外，用路人可再進一步利用「背景播報」功能，將App縮小為懸浮視窗並常駐在其他應用程式上方執行，可持續接收國道即時路況資訊，並同時使用其他手機應用程式導航或聽音樂，讓駕駛能專心行車，無需分心操作App即可掌握最即時且完善的國道路況。

    此外，高公局建議民眾還可在「自訂推播」單元開啟「最新消息訂閱」勾選所需訂閱的國道動態消息。無論是否開啟「高速公路1968」App，系統都會即時推播來自國道的最新動態，包括交通疏導、防災、道路封閉及預告性施工等資訊，確保民眾掌握第一手完整的國道動態消息。

    高公局提醒，228和平紀念日連假實施高乘載管制措施，3月1日至2日於國5北向實施時段性高乘載管制，請民眾多加留意並配合。

    路況播道及收聽警廣服務。（高公局提供）

    路況播道及收聽警廣服務。（高公局提供）

    背景播報功能。（高公局提供）

    背景播報功能。（高公局提供）

    訂閱最新消息及推播服務。（高公局提供）

    訂閱最新消息及推播服務。（高公局提供）

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