台南推3大英語導覽路線 服務45國旅客、逾千人次

台南英語志工導覽全台首學孔廟。（南市觀旅局提供）

2025/02/18 15:13

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局招募英語志工，提供3條英語散步導覽路線，串聯古蹟景點、在地街區、市場，以及台灣歷史起源遺蹟等，接待45個國家遊客、超過千人次，大獲好評！

為服務國際旅客，提供友善旅遊服務，觀旅局招募英語志工提供英語導覽，結合民間專業人士投入努力將台南文化之美推向世界。觀旅局長林國華表示，目前提供3條英語散步導覽路線，分別為「經典歷史之旅」、「在地巷弄慢遊」及「大航海下的安平」；開辦至今服務人次已超過千人，接待來自美、英、德、日、韓、印度、澳洲、土耳其等45個國家遊客，皆獲極高評價。

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林國華提及，投入導覽的英語志工都大有來頭，有英文老師、國際領隊及外語導遊、外語專業人士等，熱愛台南的好朋友利用閒暇時間，參與培訓加入志工行列，讓國際旅客賓至如歸並獲得好口碑，進而吸引更多國際旅客慕名而來，讓台南在國際旅遊市場成為國外旅客造訪台灣的首選。

英語散步導覽提供外國旅客參加，每梯次以1至6人之團體方式進行，時間約為2小時，帶領國際旅客深度體驗台南街區巷弄之美，歡迎國際旅客至台南旅遊網線上預約，深度探索台南之美。

國際旅客在台南英語導覽志工帶領下慢遊在地巷弄。（南市觀旅局提供）

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