為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南推3大英語導覽路線 服務45國旅客、逾千人次

    台南英語志工導覽全台首學孔廟。（南市觀旅局提供）

    台南英語志工導覽全台首學孔廟。（南市觀旅局提供）

    2025/02/18 15:13

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局招募英語志工，提供3條英語散步導覽路線，串聯古蹟景點、在地街區、市場，以及台灣歷史起源遺蹟等，接待45個國家遊客、超過千人次，大獲好評！

    為服務國際旅客，提供友善旅遊服務，觀旅局招募英語志工提供英語導覽，結合民間專業人士投入努力將台南文化之美推向世界。觀旅局長林國華表示，目前提供3條英語散步導覽路線，分別為「經典歷史之旅」、「在地巷弄慢遊」及「大航海下的安平」；開辦至今服務人次已超過千人，接待來自美、英、德、日、韓、印度、澳洲、土耳其等45個國家遊客，皆獲極高評價。

    林國華提及，投入導覽的英語志工都大有來頭，有英文老師、國際領隊及外語導遊、外語專業人士等，熱愛台南的好朋友利用閒暇時間，參與培訓加入志工行列，讓國際旅客賓至如歸並獲得好口碑，進而吸引更多國際旅客慕名而來，讓台南在國際旅遊市場成為國外旅客造訪台灣的首選。

    英語散步導覽提供外國旅客參加，每梯次以1至6人之團體方式進行，時間約為2小時，帶領國際旅客深度體驗台南街區巷弄之美，歡迎國際旅客至台南旅遊網線上預約，深度探索台南之美。

    國際旅客在台南英語導覽志工帶領下慢遊在地巷弄。（南市觀旅局提供）

    國際旅客在台南英語導覽志工帶領下慢遊在地巷弄。（南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播