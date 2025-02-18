北醫學士後護理系砸260萬招生 表現優秀最高領逾37萬

基本護理學實務操作。（北醫提供）

2025/02/18 15:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕為培育更多護理專業人才，台北醫學大學學士後護理學系今年端出260萬獎學金招生，學生從在學期間就可領獎學金，表現優秀、提早到院服務也都各有獎金，學生最高可領到逾37萬。

北醫大學士後護理學系主任陳可欣表示，為減輕護理人員臨床負荷，北醫大體系附屬醫院導入智能護理，透過AI簡化工作流程及文書作業時間，讓護理人員有更多餘裕投入專業及人性化的照護。北醫大與北醫大附屬醫院更攜手推出「職涯飛揚」計畫，今年預計發出逾260萬元獎助學金。

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陳可欣進一步說明，為吸引更多優秀人才進入就讀，北醫大後護學系將學生在學期間每年10萬元的獎助學金提高至12萬元，同時向下延伸申請資格至大二，畢業前表現優秀可再獲得12萬元的「優秀護理獎助學金」，畢業後提前到院服務者可額外再領一筆1萬4千元的「早鳥獎勵金」，總計最高可領37萬4千元，鼓勵學生畢業後順利銜接至北醫大體系服務。

北醫大學士後護理學系第一屆畢業生張瑋，畢業後因為外公的榮民身份，投入台北榮總擔任護理師至今。張瑋分享，自己的個性喜歡照顧人，看到病人日漸康復、家屬感念，心裡會得到滿足的成就感，北醫後護學習獲得的護理專業終身受用，畢業後不僅順利進入護理臨床工作，也對自己及親友的健康狀況更敏銳。

北醫學大學學士後護理學系自105學年度開設以來，歷屆新生註冊率均達100%，北醫護理學科2024年也躍升QS世界大學學科排名全球第25名。校方指出，學士後護理學系3年就讀期間獎助學金豐富，讓同學可以無後顧之憂的在充裕的學習資源學習。

且北醫大體系擁有附設醫院、萬芳及雙和等7家附屬機構，臨床及研究資源豐富，課程設計強化擬真教學、強調課室教學與臨床實習並重，讓同學順利取得護理師證照。另外也有國際知名盟校的國際交流計畫，提供學生跨領域資源及發展視野。

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