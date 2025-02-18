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    台鐵「常客優惠」曾有人單月回饋2528元 去年首波回饋金本月到期

    台鐵公司在去年推出「電子票證常客優惠」，鼓勵多搭台鐵、依照比例提供10%到20%回饋金，曾有旅客單月就獲得高達2528元回饋金。（資料照）

    台鐵公司在去年推出「電子票證常客優惠」，鼓勵多搭台鐵、依照比例提供10%到20%回饋金，曾有旅客單月就獲得高達2528元回饋金。（資料照）

    2025/02/18 15:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司在去年推出「電子票證常客優惠」，鼓勵多搭台鐵、依照比例提供10%到20%回饋金，曾有旅客單月就獲得高達2528元回饋金；台鐵公司提醒，去年8月累計乘車、9月首波獲得回饋金者，有效領取期限是6個月，也就是本月底到期。

    台鐵公司表示，這項優惠方案目的是鼓勵多搭乘台鐵，且根據旅客累計的搭乘次數與金額，依相應比例提供10%至20%回饋金，回饋金將於旅客次月首次乘車出站刷卡時，自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內之所有消費，操作簡便、快速。

    截至今年1月就即吸引超過58萬人次旅客享受此優惠，累積回饋金額突破5000萬元，去年12月回饋金即超過1100萬元，旅客單月獲得的最高回饋金額達2528元。台鐵公司提醒旅客，去年8月份累計乘車，9月首波獲得回饋金者，其領取有效期為6個月，即至今2月到期，如逾期未領取回饋金，將於到期日翌日零時起失效歸零，且無法補發。

    此外，配合交通部公路局推出的TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，今年2月起自完成記名登錄的次日起，即可累計當月搭乘公共運輸紀錄，旅客只要達成回饋條件，每月加碼2%回饋金。

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