環南市場改建完工吸1300攤進駐 即日起試營運

改建後的環南市場共有地下2層、地上6層，吸引1300攤進駐，今天起試營運。 （北市市場處提供）

2025/02/18 14:45

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市環南市場已啟用四十餘年，是台北市攤商數量最多的傳統市場，由於市場設備老化、又有環境髒亂等問題，環南市場在2016年改建。改建後的環南市場共有地下2層、地上6層，除環境整潔，也安裝LED燈照明，改善通風與空調系統，已吸引1300攤進駐，今日起試營運。

環南市場位於萬華、板橋交界處，地理位置優越，過去就吸引眾多攤商進駐，市場除販賣生鮮蔬果、肉品，還有海鮮、乾貨等。不過市場自1978年就啟用，設備老化加上空調設施不足，市場內環境悶熱潮濕，也常有鼠患、髒亂問題。 隨著市場設備老化、交通動線紊亂等問題浮現，環南市場在2016年動工改建。

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北市市場處表示，改建後的環南市場建築設計更加現代化，規劃地下2層、地上6層，總樓地板面積約15萬5312平方公尺，總攤位超過1300攤，是北市最具規模的市場之一。

新市場不僅提升購物環境，也符合現代綠建築與智慧建築標準，取得銀級綠建築及銅級智慧建築候選證書；新市場也以LED燈照明減少能耗，降低油煙排放，大幅改善通風與空調系統。市場內也規劃綠化露台，並種植喬木、灌木與草皮增添綠意，提供消費者舒適休憩空間。

改建後的環南市場更加明亮整潔，也以LED照明減少能耗。（北市市場處提供）

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