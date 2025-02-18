為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    補公務電腦設定漏洞 教育部強化學校資訊防護機制

    強化學術網路防護，教育部發函地方政府，落實督導所管的中小學校，確保公務電腦預設的DNS設定必須符合規範，讓不當資訊防護系統（TANWP）發揮作用，以守護學生遠離不當的資訊侵害。（取自TANWP官網）

    強化學術網路防護，教育部發函地方政府，落實督導所管的中小學校，確保公務電腦預設的DNS設定必須符合規範，讓不當資訊防護系統（TANWP）發揮作用，以守護學生遠離不當的資訊侵害。（取自TANWP官網）

    2025/02/18 14:27

    〔記者林曉雲／台北報導〕強化學術網路防護，教育部發函地方政府，落實督導所管的中小學校，確保公務電腦預設的DNS設定必須符合規範，使電腦的DNS IP設定不會出現管理漏洞，讓原有的防護機制發揮作用，以守護學生遠離不當的資訊侵害。

    教育部資科司科長陳鈴雅表示，桃園某學校資訊教室發現有學生在學校上資訊課程，竟可連上遊戲網站，部分網頁甚至有色情廣告的情況，引發外界對教育學術網路安全的關切，經調查發現，此情況是因該校電腦的DNS IP設定造成管理漏洞，為避免發生類似情形，教育部已函請各縣市督導所管學校，要求公務電腦預設的DNS設定須符合規範，以確保學術網路環境的安全。

    陳鈴雅進一步說明，近年瀏覽器廠商導入加密DNS查詢技術（簡稱DoH），若有學校電腦的DNS IP設定為台灣學術網路以外的主機IP並啟用DoH安全機制，就會規避教育部所建置的「學術網路兒少不當網站防護機制」，而桃園學校事件即是此類案例，而為避免類似情況再次發生，教育部資科司已函請各縣市督導所管學校，要求公務電腦預設的DNS主機應設定為縣市或教育部IP，確保防護機制正常運作，以限制兒少不當資訊的接取，遵守兒少權益保護法規定。

    陳鈴雅表示，教育部委託國立中山大學圖書與資訊處執行「TANet青少年網路內容防護計畫」，研發專屬於教育學術單位，使用於台灣學術網路內容安全防護的阻擋技術，建置「不當資訊防護系統（TANWP）」，系統採3層式防護技術，以3種不同的網站連線方式進行分層過濾，阻擋包含色情、暴力、恐怖、血腥、危險內容及其他有害行為相關之類型的網路內容，強化網路安全防護，並透過自主蒐集黑名單、TANet使用者反應機制提供，與學術界及業界合作，共同充實防護名單，並整合民眾向網路內容防護機構（iWIN）申訴檢舉之黑名單，納入一併防護，以保護使用者在瀏覽網路內容時，避免接觸不當資訊網路內容。

    另考量不當網站變化快速，教育部將請縣市協助宣導「教育部兒少不當網站通報機制」，如有發現新興未阻擋網站，可儘速通報不當資訊防護團隊，以利加速防護清單更新時程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播