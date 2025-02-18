補公務電腦設定漏洞 教育部強化學校資訊防護機制

強化學術網路防護，教育部發函地方政府，落實督導所管的中小學校，確保公務電腦預設的DNS設定必須符合規範，讓不當資訊防護系統（TANWP）發揮作用，以守護學生遠離不當的資訊侵害。（取自TANWP官網）

2025/02/18 14:27

〔記者林曉雲／台北報導〕強化學術網路防護，教育部發函地方政府，落實督導所管的中小學校，確保公務電腦預設的DNS設定必須符合規範，使電腦的DNS IP設定不會出現管理漏洞，讓原有的防護機制發揮作用，以守護學生遠離不當的資訊侵害。

教育部資科司科長陳鈴雅表示，桃園某學校資訊教室發現有學生在學校上資訊課程，竟可連上遊戲網站，部分網頁甚至有色情廣告的情況，引發外界對教育學術網路安全的關切，經調查發現，此情況是因該校電腦的DNS IP設定造成管理漏洞，為避免發生類似情形，教育部已函請各縣市督導所管學校，要求公務電腦預設的DNS設定須符合規範，以確保學術網路環境的安全。

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陳鈴雅進一步說明，近年瀏覽器廠商導入加密DNS查詢技術（簡稱DoH），若有學校電腦的DNS IP設定為台灣學術網路以外的主機IP並啟用DoH安全機制，就會規避教育部所建置的「學術網路兒少不當網站防護機制」，而桃園學校事件即是此類案例，而為避免類似情況再次發生，教育部資科司已函請各縣市督導所管學校，要求公務電腦預設的DNS主機應設定為縣市或教育部IP，確保防護機制正常運作，以限制兒少不當資訊的接取，遵守兒少權益保護法規定。

陳鈴雅表示，教育部委託國立中山大學圖書與資訊處執行「TANet青少年網路內容防護計畫」，研發專屬於教育學術單位，使用於台灣學術網路內容安全防護的阻擋技術，建置「不當資訊防護系統（TANWP）」，系統採3層式防護技術，以3種不同的網站連線方式進行分層過濾，阻擋包含色情、暴力、恐怖、血腥、危險內容及其他有害行為相關之類型的網路內容，強化網路安全防護，並透過自主蒐集黑名單、TANet使用者反應機制提供，與學術界及業界合作，共同充實防護名單，並整合民眾向網路內容防護機構（iWIN）申訴檢舉之黑名單，納入一併防護，以保護使用者在瀏覽網路內容時，避免接觸不當資訊網路內容。

另考量不當網站變化快速，教育部將請縣市協助宣導「教育部兒少不當網站通報機制」，如有發現新興未阻擋網站，可儘速通報不當資訊防護團隊，以利加速防護清單更新時程。

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