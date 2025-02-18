新北犬貓登記達33萬隻 建溝通平台調解動物醫療消費糾紛

調解委員為民眾解釋調解文件。（新北動保處提供）

2025/02/18 15:00

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市犬貓新增登記資料逐年攀升，寵物生病就醫過程中難免引發醫療糾紛，市府動物保護防疫處、板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會合作建置寵物醫療糾紛溝通平台，協助處理申訴案件；飼主吳先生日前陪同癲癇發作的愛犬至動物醫院急救身亡，憤而提出消費爭議申訴，最後透過平台與院方和解。

根據動保處統計，新北市累計貓登記數15萬1330隻、犬登記數18萬5071隻，近2年貓咪年增2萬隻、犬隻每年平均增加1萬1千隻；動保處長楊淑方今表示，寵物醫療糾紛包含醫療收費無法接受、對獸醫師治療有疑義、治療效果不滿意等，2022年與板橋區公所調解委員會開會討論並達成共識，所有醫療、寵物買賣、美容服務、食品用品等糾紛，由委員會協助調解，且具法律效應。

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楊淑方指出，去年轉介11案，8案現場和解，另3案主要為動物醫院端認為醫療完全沒有疏失，是飼主無持續就診或因轉院衍生問題，其中1案要求理賠百萬被拒而破局。

除了板橋，也請新北市獸醫師公會、新北市寵物同業公會派員依據其專業協助當事雙方溝通，並與中和、三重、林口、新莊區調解委員會合作，會視民眾與業者需求，選擇適當地點進行調解。

吳先生的愛犬因出現癲癇被送至市轄動物醫院急救，最終於診療台上離世，術前評估檢查白血球數值異常，但他無法接受院方人員的處理態度，向動保處提出醫療糾紛申訴，案件轉介至板橋區調解委員會，兩造聆聽現場委員專業分析並溝通，飼主理解愛犬當日就診時健康狀況已不樂觀、動物醫院也同理飼主心境，同意加強員工教育訓練，化解彼此心結。

動保處補充，有寵物醫療糾紛調解需求的飼主，可先至行政院消費者保護會線上申訴系統（https://reurl.cc/WGo1Oe），申請醫療糾紛申訴調解，民眾收到動保處轉介公文後，需回傳同意調解單，以利安排調解日期，如有相關疑義也可電洽動保處02-29596353。

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