漁業署公開抽驗市售蚵仔產地資料 近1成越南貨假冒台灣蚵仔

台灣蚵仔納入溯源比例已超過6成。（資料照）

2025/02/18 14:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕為遏止不肖商人將越南蚵仔混充台灣蚵仔販售，農業部漁業署推動蚵仔溯源，目前有溯源管理的台灣蚵仔覆蓋率已達63%，食安辦也召集衛福部、檢察機關跨部會執行蚵仔產地標示稽查，採樣73件中有7件為越南牡蠣，已有2件偵結各開罰20萬元、10萬元，其餘5件目前還在偵辦中。

越南蚵仔與台灣蚵仔1斤價差至少30元，但近年傳出有業者將越南蚵仔當成台灣蚵仔販售牟取暴利，漁業署副署長陳建佑表示，為確保台灣蚵仔食安與業者權益，近年推動國產蚵仔溯源養殖管理，覆蓋率已從2023年的37.5%提高到63%，並將販運商納入溯源管理，也持續與衛福部食藥署合作跨大稽查，確保消費者可買到來源清楚的蚵仔產品。

請繼續往下閱讀...

為防堵中國牡蠣透過金馬等離島洗產地流入我國市場，漁業署表示，已輔導金門、馬祖等離島縣政府推動牡蠣養殖管理，建立放養量申（查）報及溯源制度，確保產業秩序與消費者權益。

漁業署指出，為保障牡蠣養殖業者及消費者權益，將持續與衛福部分別就生產端及市售端所管法規及權責，辦理溯源標示與散裝攤商輔導及相關法規修訂事宜，也會持續不定期抽查市售牡蠣產地，食安辦於2023年12月到今年1月

共計採樣73件市售牡蠣，產地鑑定後發現有7件是境外牡蠣，等同幾乎市面上10件台灣蚵仔產品，可能就有1件其實是越南蚵仔，漁業署表示，相關案件移送檢調單位偵辦，2件已經偵結並查處業者各20萬元、10萬元罰鍰，其餘案件目前還在偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法