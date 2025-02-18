東北風挾帶境外污染物空品惡化 嘉義地區啟動應變

嘉義市派出灑水車。（圖由嘉義市環保局提供）

2025/02/18 14:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕因東北風挾帶境外污染物，中南部位於下風處擴散條件差，污染物易累積，昨晚起至今天上午空氣品質惡化「紅害警示」等級，午後下降到「橘色提醒」，嘉義縣、嘉義市均啟動應變減緩空污，並提醒民眾空品不良期間減少外出，如需外出請做好健康防護。

因應空氣品質不佳，嘉義市府啟動跨局處應變措施，發布空氣品質警示訊息，提醒避免戶外運動、外出佩戴口罩、關閉門窗等健康防護；與雲林以南等5縣市聯合執行UAV飛鷹稽查取締露天燃燒；通報前23大公私場所污染防制設備確實操作，並現場抽查操作情形；要求前30大重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃；通報餐飲業者油煙防制設備確實操作，並現場抽查業者油煙防制設備操作情形；加強高污染車輛管制，執行機車未定檢巡查、柴油車車牌辨識、柴油車目視判煙；協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放；協查通報露天燃燒案件；啟動緊急醫療網通知各急救責任醫院關注COPD或氣喘個案是否增加。

請繼續往下閱讀...

市府環保局表示，根據環境部空氣品質監測網預報顯示，至2月20日前受高壓出海影響，環境風場轉為東北風至偏東風，西半部擴散條件差，易累積污染物，空氣品質預估為「普通」至「橘色提醒」等級，提醒民眾隨時留意最新空氣品質資訊，加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩。

嘉義縣環保局表示，今天上午8點，雲嘉南地區空氣品質較不佳，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），新港及朴子測站達初級預警（橘色）等級，另雲嘉嘉南高屏已有超過1/2測站（11個）達紅色警示（AQI >150），各縣市啟動跨縣市UAV飛鷹計畫。

嘉縣環保局啟動污染源管制應變作為，包含固定源通報及抽查轄區內符合排放量規模前40%公私場所，確認公私場所配合降載及縮排，檢查3廠家CEMS監測數據；逸散源管制為露天燃燒熱區與測站周遭稽巡查作業，鹿草焚化爐制高點攝影機監控周邊約78.5平方公里；六腳鄉、太保市及鹿草鄉等鄉鎮加強洗街作業，並通知前30大營建工程，加強工區內外抑制揚塵作業，移動源管制於朴子市及空維區執行機車巡查及車牌辨識稽查。

嘉義縣環保局長張輝川說，近日因為境外污染影響，西半部擴散不良容易導致空品不佳，提醒老人及幼童等敏弱族群加強防護，長期有呼吸道疾病的人群，應佩戴口罩或避免長時間外出。

空氣品質不佳，嘉義市環保局進行機車排氣取締。（圖由嘉義市環保局提供）

嘉義市空氣品質在上午7點時呈現紅害警示。（圖擷取自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法