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    首頁　>　生活

    國產白黴起司不是夢！ 畜試所技轉白黴起司技術

    畜試所成功研發白黴起司技術並技轉給民間廠商。（圖由畜試所提供）

    畜試所成功研發白黴起司技術並技轉給民間廠商。（圖由畜試所提供）

    2025/02/18 14:34

    〔記者楊媛婷／台北報導〕不少人愛吃起司，但國內起司主要都以進口為主，為讓國產牛乳有更多運用，農業部畜試所開發白黴起司技術，並於近期技轉給民間，畜試所表示，白黴起司屬製作難度較高的產品，成功技轉可望拓寬乳品加工技術應用市場。

    隨國內民眾對起司接受度增加，市場也逐步擴大，畜試所之前成功研發莫札瑞拉起司、奶油起司等生產技術後，又成功研發白黴起司生產技術，畜試所表示，白黴起司是具有白黴菌表面熟成特徵的產品，由於熟成過程中需要確保產生無汙染的白黴菌外表，因此其製作技術難度較高，白黴起司具有豐富風味，但味道不若藍黴起司強烈，市場接受度強，也適合做為民眾初次嘗試黴菌熟成起司的選擇。

    畜試所將白黴起司技術技轉給弱勢者自立扶助協進會，畜試所表示，技轉成功主要是跟市場接受度增加有關，許多們民間業者也希望發展熟成起司產品。

    10公升的牛乳約可製作1公斤的起司，畜試所表示，乳製品市場成長與技術發展息息相關，起司技術也可為台灣乳品產業的特色化及多元化發展提供助力，之後會再持續研發其他種類起司技術。

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