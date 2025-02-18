老街溪上游三崇橋至環鄉橋順水左岸整治1.3億 預計明年底完工

老街溪上游平鎮、中壢段治理長度約9公里，目前尚有零星河段（約1成）須分階整治，其中三崇橋至環鄉橋順水左岸0.4公里將於今年完成用地取得，明年底完工。（水務局提供）

2025/02/18 14:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕老街溪上游平鎮、中壢段治理長度約9公里，目前尚有零星河段（約1成）須分階整治，其中三崇橋至環鄉橋順水左岸長度約0.4公里，整治經費約1.3億元，市府水務局已經辦理2場公聽會，預計年底完成用地取得，並同步進行工程設計及發包程序，預計明年初開工，明年底完工。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸表示，三崇橋至環鄉橋順水左岸治理長度約0.4公里，面積約1.1公頃（含公有土地0.1公頃、私有土地0.1公頃及未登錄地0.9公頃），總經費1.3億元（含工程費0.4億元及用地費0.9億元），水務局已於去年11月及今年1月辦理兩場用地取得公聽會，全案預計明年底完工。

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該計畫為拓寬河道通洪斷面，以達水道治理計畫寬度，並建設永久性堤防之禦洪結構物，提升保護標準達50年防洪頻率加1.5公尺出水高，由市府自籌預算辦理。

王瀚逸提到，老街溪治理長度約9公里，左、右兩岸18公里，三崇橋至環鄉橋順水左岸完成整治後，未來還有環鄉橋上游及高速公路左邊的河段還有零星土地未徵收，未來將陸續取得土地後辦理治理工程，事實上，水務局近年逐步於老街溪沿岸興建護岸與自行車步道，串連上下游河域，工程設計除了滿足現今防洪保護標準，並兼顧維持現有生態棲地，未來亦將持續辦理老街溪水岸環境營造，利用水岸腹地營造親水空間，打造親水且低碳的水岸城市。

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