用愛灌溉希望 世展會助部落媽媽推廣「原鄉蔬菜箱」

台灣世界展望會輔導南投雙龍及羅娜部落家庭執行「原鄉蔬菜箱」計畫，以友善環境生產蔬果雞蛋，更培力居民參與包裝運銷及客服，讓部落媽媽提升收益又可就近顧家。（台灣世界展望會提供）

2025/02/18 14:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕「就是要給消費者最好的！」台灣世界展望會長期以「家庭生計培力」專案提升弱勢家庭經濟能力，其中邁入第3年的「原鄉蔬菜箱」計畫，輔導南投雙龍及羅娜部落以友善環境生產時令蔬果與新鮮雞蛋，更培力居民參與包裝、運銷、客戶服務等流程，創造多元就業，讓部落媽媽提升收益又可就近顧家。

展望會指出，藉由「原鄉蔬菜箱」計畫，邀請專業教師帶領居民成立「蔬菜班」，投入友善環境耕作，生產高品質的農產品；同時培力居民們建置產品包裝、行銷、客戶服務等標準流程，優化品質管理。

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該計畫的蔬菜箱訂單從最初的一個月40箱，到今年過年期間最高達到920箱，不僅使18戶部落家庭提升經濟收益、改善生活，更讓居民們找回對土地的認同感，凝聚部落向心力，即使去年颱風致重大農損、影響出貨，都沒有擊垮這群部落媽媽的信心與堅持。

「終於能走出自己的道路了！」曾獨自摸索有機農業、四處奔波尋找銷售管道的阿例媽媽表示，很開心找到實作健康無毒農業的方法。一開始就參與蔬菜班的龍女媽媽分享，部落婦女謀職不易，很珍惜擁有共同發展部落的機會，「越做越熱血！」

另一位阿香媽媽最欣慰有更多時間陪伴3名年幼子女成長：「不用到更遠的地方工作，能就近顧到孩子真好！」媽媽們異口同聲表示：「耕種蔬果就像小孩子要常常關心，自然而然地，就會長得好！」

「Uninang！」無論晴雨，這群總是帶著開朗笑容辛勤耕作、努力收穫的部落媽媽，以布農族語訴說心中感恩：「謝謝大家支持我們種菜、撐起我們的家！」

計畫初期就一路帶領部落發展的教師蘇秀蓮指出，除了技術指導及傳遞「給消費者最好的」理念，她常鼓勵所有媽媽自立自強，建立獨立經營的能力，行有餘力後，用自己的力量在這塊土地上幫助其他有需要的人們。

邁入第三年的「原鄉蔬菜箱」計畫，輔導部落家庭以友善環境的方式生產時令蔬果與新鮮雞蛋。（台灣世界展望會提供）

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