為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用愛灌溉希望 世展會助部落媽媽推廣「原鄉蔬菜箱」

    台灣世界展望會輔導南投雙龍及羅娜部落家庭執行「原鄉蔬菜箱」計畫，以友善環境生產蔬果雞蛋，更培力居民參與包裝運銷及客服，讓部落媽媽提升收益又可就近顧家。（台灣世界展望會提供）

    台灣世界展望會輔導南投雙龍及羅娜部落家庭執行「原鄉蔬菜箱」計畫，以友善環境生產蔬果雞蛋，更培力居民參與包裝運銷及客服，讓部落媽媽提升收益又可就近顧家。（台灣世界展望會提供）

    2025/02/18 14:11

    〔記者吳柏軒／台北報導〕「就是要給消費者最好的！」台灣世界展望會長期以「家庭生計培力」專案提升弱勢家庭經濟能力，其中邁入第3年的「原鄉蔬菜箱」計畫，輔導南投雙龍及羅娜部落以友善環境生產時令蔬果與新鮮雞蛋，更培力居民參與包裝、運銷、客戶服務等流程，創造多元就業，讓部落媽媽提升收益又可就近顧家。

    展望會指出，藉由「原鄉蔬菜箱」計畫，邀請專業教師帶領居民成立「蔬菜班」，投入友善環境耕作，生產高品質的農產品；同時培力居民們建置產品包裝、行銷、客戶服務等標準流程，優化品質管理。

    該計畫的蔬菜箱訂單從最初的一個月40箱，到今年過年期間最高達到920箱，不僅使18戶部落家庭提升經濟收益、改善生活，更讓居民們找回對土地的認同感，凝聚部落向心力，即使去年颱風致重大農損、影響出貨，都沒有擊垮這群部落媽媽的信心與堅持。

    「終於能走出自己的道路了！」曾獨自摸索有機農業、四處奔波尋找銷售管道的阿例媽媽表示，很開心找到實作健康無毒農業的方法。一開始就參與蔬菜班的龍女媽媽分享，部落婦女謀職不易，很珍惜擁有共同發展部落的機會，「越做越熱血！」

    另一位阿香媽媽最欣慰有更多時間陪伴3名年幼子女成長：「不用到更遠的地方工作，能就近顧到孩子真好！」媽媽們異口同聲表示：「耕種蔬果就像小孩子要常常關心，自然而然地，就會長得好！」

    「Uninang！」無論晴雨，這群總是帶著開朗笑容辛勤耕作、努力收穫的部落媽媽，以布農族語訴說心中感恩：「謝謝大家支持我們種菜、撐起我們的家！」

    計畫初期就一路帶領部落發展的教師蘇秀蓮指出，除了技術指導及傳遞「給消費者最好的」理念，她常鼓勵所有媽媽自立自強，建立獨立經營的能力，行有餘力後，用自己的力量在這塊土地上幫助其他有需要的人們。

    邁入第三年的「原鄉蔬菜箱」計畫，輔導部落家庭以友善環境的方式生產時令蔬果與新鮮雞蛋。（台灣世界展望會提供）

    邁入第三年的「原鄉蔬菜箱」計畫，輔導部落家庭以友善環境的方式生產時令蔬果與新鮮雞蛋。（台灣世界展望會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播