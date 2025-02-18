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    嘉義地震造成650戶受損 慈濟修繕志工完成145戶修繕

    慈濟基金會志工協助房屋修繕。（鄭春金攝影提供）

    慈濟基金會志工協助房屋修繕。（鄭春金攝影提供）

    2025/02/18 13:36

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年1月21日嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，房屋受損災區較為偏遠，其中不列入紅黃單而受捐的房舍有650戶，慈濟動員修繕志工自2月10日起進駐受災最嚴重的台南市楠西區，經一週已修復完成145戶房舍。

    嘉義縣大埔地震地震造成部分房屋倒塌、道路受損，居民生活受到嚴重影響，慈濟基金會啟動賑災機制，志工前往災區展開救援，提供物資、安置協助，並協助房屋修繕。

    慈濟志工在楠西區設立臨時安置中心，為滿足受災民眾的基本需求，提供福慧床、毛毯、隔屏等物資，並持續供應熱食，過年期間啟動安心家訪，走訪台南市楠西、玉井、嘉義縣大埔等地，針對被列為危樓，有家歸不得的家戶，發放應急金救急，至1月底動員超過2000人次志工，關懷逾4000戶次受災戶、提供40000份熱食、發放800多萬元應急金，以及超過4000份安心祝福禮。

    台南市地震受損經判定的紅黃單超過1000戶，但在重建或補強的範圍之外的房屋仍有局部毀壞，例如牆壁龜裂或磁磚脫落或門窗受損，為協助受災民眾重建家園，慈濟基金會與台南市政府合作，針對受損房屋提供修繕與重建服務。

    慈濟團隊召集各地具建築、水電專長的志工，會同鑒定專家前往台南市楠西、大內、玉井會勘，訪視受災家庭的屋損狀況，至今天楠西提報房屋修繕474戶，已完工91戶。

    獨居的曹女士地震後住家一至三樓牆壁龜裂、三樓天花板塌落，廚房磁磚掉落，地板凹凸不平，讓她很擔心居住安全；修繕團隊清理雜物，動工敲除破損牆面，將地板鋪上新磁磚，完成裂縫修補。

    李姓退休國小校長的住屋結構安全，但震造成的裂痕觸目驚心，慈濟修繕團隊志工與工班師傅合力為他修補龜裂牆面，更換廁所磁磚，讓他感動說「最困難的時候，你們總是第一個來。這份心意，讓我們覺得自己並不孤單」。

    慈濟基金會表示，未來將針對需要重建的房屋，提供「鋼構安心屋」等建置方案，協助災民早日重返家園，並提供生活支持與心理慰藉，陪伴他們度過難關。

    慈濟基金會志工修補地板磁磚。（鄭春金攝影提供）

    慈濟基金會志工修補地板磁磚。（鄭春金攝影提供）

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