北市民生社區更新露曙光 連棟更新、住商分離可望鬆綁

台北市民生社區是台灣最早的美式街廓規劃社區，開發至今已超過50幾年。（資料照）

2025/02/18 14:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市民生社區是台灣最早的美式街廓規劃社區，開發至今已超過50幾年，台北市政府為推動老舊的連棟建築物更新，及考量住商混合需求、航高限制發展等問題，配合捷運民生汐止線規畫興建，辦理細部計畫變更修訂建築管制要點及劃（訂）定都市更新地區鬆綁，農曆年前已開始公開展覽40天，民眾有意見可即時提出。

都發局指出，民生社區受限於早期「台北市民生東路新社區建築管制要點」規定，原有連棟建築物拆除新建應以連棟建築物基地所有人同時申請，並同時施工，整合相當不易；住商分離的規劃也不符現況使用需求，北側的航高限制更導致重建獎勵容積不具誘因。

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此次修訂計畫範圍為敦化北路、民權東路、塔悠路及延壽街所圍的民生社區特定專用區，涵蓋11個行政里，面積共127.8公頃，建築物8成以上為37至65年屋齡的雙拼及四拼連棟4層樓公寓。現況商業活動已超出原都市計畫設定的12公尺道路兩側，6至8公尺道路兩側非住宅使用比例已達40至50%。

都發局指出，修訂重點有四，包括一、鬆綁連棟建築物的重建規模，以降低重建整合難度；二、放寬住宅用地使用項目比照住三規定；三、放寬受限航高地區的建蔽率，提高重建誘因；四、新增都市設計規定，使地區重建後得延續既有景觀特色及紋理。

此外，將「建築物耐震設計規範」發布前已興建完成或已申請建造執照的合法建築物、民汐線預定站點出入口500公尺範圍內5樓以下、屋齡30年以上的老舊建築物，劃定都市更新地區，一旦細部計畫公告實施後，就能直接啟動更新程序，簡化更新流程。

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