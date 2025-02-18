228連假台南監理站、代檢廠暫停4天受理驗車

台南監理站提醒民眾今年二二八紀念日四天連假，站內與轄區代檢廠暫停驗車作業服務。（圖：台南監理站提供）

2025/02/18 13:38

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部台南監理站表示，該站及其轄區25家委託汽車代檢驗廠，將於2月28日（星期五）至3月2日（星期日）在228連假期間，停止受理車輛檢驗工作，並從3月3日（星期一）起恢復車輛檢驗業務。

台南監理站提醒民眾，車輛須於行車執照指定檢驗日期的前後1個月內（惟出廠年份逾10年的營業大客車及罐槽體車應於指定檢驗日期前1個月內）辦理定期檢驗。如車輛檢驗應到檢日最後一天介於連續假期期間（如2025年2月28日至3月2日），得順延至假期後第一個上班日（3月3日）辦理檢驗。

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現行車輛檢驗覆驗期間遇一般國定假期，可展延至次一工作日覆驗免收規費，惟如逾期辦理者，仍將依法舉發逾期檢驗的罰鍰。

台南監理站呼籲所有車主朋友，如車輛定期檢驗日期將屆，請於假期之前儘速辦理檢驗，以免假期後第一個

上班日（3月3日）檢驗車潮擁擠，若導致延誤辦理會有逾檢受罰問題。

另為加強便民服務，交通部公路局提供「監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）」，可上網路查詢車輛定檢日期（首頁＞汽機車＞車輛及檢驗＞車輛定檢日查詢）；或是使用智慧型手機下載「監理服務APP」，並開啟定檢通知（設定訊息通知—可開啟個人監理訊息推播服務），就能即時收到車輛定檢訊息及其他相關業務通知。

台南監理站提醒民眾可在智慧型手機下載監理服務APP，讓自己手機直接變身成監理站，監理訊息不漏接。（圖：台南監理站提供）

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