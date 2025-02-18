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    台灣國際蘭展3月8日起在台南舉行 開幕當日婦女進場免費

    台灣國際蘭展將和亞太蘭花會議在3月8日到23日在台南後壁的台灣蘭花生技園區舉行。（記者楊媛婷攝）

    台灣國際蘭展將和亞太蘭花會議在3月8日到23日在台南後壁的台灣蘭花生技園區舉行。（記者楊媛婷攝）

    2025/02/18 12:46

    〔記者楊媛婷／台北報導〕蘭花是台灣極具競爭力的農作物品項，也是外銷主力之一，台南為國內蘭花生產的重要基地，台灣國際蘭展將睽違20年結合亞太蘭花會議（APOC）於3月8日到3月23日在台灣蘭花生技園區舉行，台南市長黃偉哲今（18日）表示開展首日適逢婦女節，女性都可免費入場。

    台灣國際蘭展被譽為世界三大蘭展之一，今年蘭展主題以「NEXT20」為主題，可從景觀布置、競賽、科技、生活、商業等方面看到蘭花的新風貌，黃偉哲表示，全世界的蘭花有1/3都是由台灣生產，台灣國際蘭展就在位於台南後壁的台灣蘭花生技園區舉，屆時將展出許多新品種的蘭花，也睽違20年可再度舉辦亞太國際蘭花會議，該會議將邀請國內外專家就育種、栽培、保育等交流，還邀請多國進行景觀布置競賽，現場將美不勝收，還會有許多蘭花的新科技應用，希望大家來台南吃美食、看蘭展。

    依農業部統計，我國蝴蝶蘭去年外銷產值約1.5億美元，文心蘭外銷產值約1411萬美元，農糧署副署長姚志旺指出，台灣蘭花在國際具有盛名並且具有競爭力，台灣蘭花以外銷為主力，外銷量占整體產值逾8成，蝴蝶蘭主要外銷市場在美國，文心蘭外銷市場主要在日本，也因蝴蝶蘭產業已經規模化，通常都是以農企業生產為主，近年除在台南生產外，也逐步擴展到台中以南等其他縣市，文心蘭外銷產值也逐步成長，許多文心蘭業者因夏天市場較淡，也鎖定開拓歐洲市場。

    姚志旺進一步指出，位於台南後壁的台灣蘭花生技園區3年前由農業部接手，現在有許多業者進駐，未來會持續投入經費協助業者提升產值，這是台灣國際蘭展就在台灣蘭花生技園區舉行，今年為讓民眾在蘭展有更好的舒適體驗，戶外空間民眾可攜帶野餐墊在落羽松下野餐，台糖烏樹林五分車也推出蘭展展期專線，將會重現百年五分車風華。

    農糧署表示，本次活動展期16天，民眾可先到台灣國際蘭展臉書粉專搶先獲得最新訊息，也可先在ibon、Fami、ACCUPASS活動通、KLOOK平台購買蘭展門票。

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