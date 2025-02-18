ATCC全國大專院校商業個案大賽 報名收件至3/5

第22屆產學實戰競賽「ATCC全國大專院校商業個案大賽」今（18）日於新北市青職基地揭幕，劉和然與上屆冠軍出席。（記者黃子暘攝）

2025/02/18 12:54

〔記者黃子暘／新北報導〕第22屆產學實戰競賽「ATCC全國大專院校商業個案大賽」今（18）日於新北市青職基地揭幕，新北市副市長劉和然表示，今年市府首次以出題單位身份參與ATCC，與相關單位攜手邀請青年挑戰真實社會與商業議題，鼓勵培養創新思維與問題解決能力；大賽即起已開始受理報名，至3月5日中午收件截止，3月15、16、22日舉行實戰工作坊、開幕典禮與高峰論壇、議題workshop及千人Camp提案競賽。

劉和然表示，新北是全國人口最多的城市，市府致力於打造友善環境、多元族群共融，因此市府以「Leave No One Behind—打造新北市成為多元共融友善城市」挑戰青年學子，期待透過青年視角檢視新北現狀是否存在進步空間，盼藉此推動更具包容性的城市發展；新北市擁有多元族群、文化、產業背景的市民，也伴隨著許多挑戰，例如高齡長者照護、促進長輩社會參與、偏鄉與都會區的青年如何獲得公平教育、就業、創業資源等。

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青年局長邱兆梅介紹，上屆全國冠軍《金濟之國》團隊挑戰安寧照顧基金會的「普及安寧療護形象大使」議題，透過安寧病人的真實故事呈現來吸引年輕族群關注相關議題，突顯基金會的使命和影響。

青年局補充，大賽已開始受理報名，並將於2月25日在國立台灣大學舉辦最終場說明會，3月5日中午12點截止收件，隨後將在於3月15、16、22日在台大、公務人力發展中心卓越堂和台大新體育館舉行實戰工作坊、開幕典禮與高峰論壇、議題workshop及千人Camp提案競賽，提供參賽者學習體驗與產學合作機會，歡迎全國青年組隊報名，與企業、公部門和NPO進行深度溝通交流與協作，詳細資訊可至活動官網查詢。

第22屆產學實戰競賽「ATCC全國大專院校商業個案大賽」今（18）日於新北市青職基地揭幕，劉和然與上屆冠軍出席。（記者黃子暘攝）

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