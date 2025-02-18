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    228連續假期蘇花路廊車流量估1萬3千輛 21噸以上大貨車交通管制

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，希望民眾行駛台九線避免行駛台9丁線。（記者王錦義攝）

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，希望民眾行駛台九線避免行駛台9丁線。（記者王錦義攝）

    2025/02/18 12:40

    〔記者王錦義／花蓮報導〕今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，假期首日將出現南下最大車潮，全日交通量約13500輛次，當日首波車潮將自上午5點起湧現；第3日將出現北上車流高峰，車潮將自上午11點起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7點後緩解。

    公路局東工分局指出，228連續假期為2月28日星期五至3月2日星期日止共3日，蘇花路廊預估首日將出現南下最大車潮，南下全日交通量約13500輛次，當日首波車潮將自上午5點起湧現，尖峰時段每小時最高車流量達1000輛以上，車多時段平均車流量約850到950輛，壅塞情形預計將持續至上午11點以後緩解。

    花蓮北上部份，公路局東工分局指出，假期後段則以北返車流為主，蘇花路廊預估第3日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約12500輛，車潮將自上午11點起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7點後緩解。蘇花路廊以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮到蘇澳長途旅次用路人請避免行駛台9丁線。

    另外，蘇澳地區及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時在蘇澳到東澳、南澳到和平路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路客運、公車行駛蘇花改路肩，希望提升蘇花路廊大眾運輸服務競爭力。

    而21公噸以上大貨車（含砂石車）在蘇花路廊尖峰時間進行交通管制，雙向禁止通行，管制時間為228首日上午5點到下午5點；3月1日上午7點到上午11點；3月2日中午12點到下午6六點，希望藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段的車流。公路局提醒用路人，山區道路易受雨量、地震影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息。

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，公佈行車攻略。（公路局提供）

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，公佈行車攻略。（公路局提供）

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，希望民眾行駛台九線避免行駛台9丁線。（記者王錦義攝）

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，希望民眾行駛台九線避免行駛台9丁線。（記者王錦義攝）

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，希望民眾行駛台九線避免行駛台9丁線。（記者王錦義攝）

    今年228有三天連假，公路局東區養護工程分局今預估蘇花路廊車流量，希望民眾行駛台九線避免行駛台9丁線。（記者王錦義攝）

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