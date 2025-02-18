北市民生社區都市更新公展 居民盼提高容積率

位於台北市松山區的民生社區過去效法美式社區，對於住宅建蔽率、容積率、人行空間都有限制。（記者蔡思培攝）

2025/02/18 13:14

〔記者蔡思培／台北報導〕大都更時代來臨，位於台北市松山區的民生社區過去效法美式社區，對於住宅建蔽率、容積率、人行空間都有限制。如今建築老舊，居民期盼鬆綁規範進行都市更新。台北市都市發展局希望將住宅用地建蔽率上限放寬至55%，但容積率上限仍維持200%，部分人行道將修正為帶狀空間。社區居民、當地民代都認為容積率過低應再提高，也擔憂人行道修正影響行走空間。

都發局解釋，容積率放寬牽涉到全市各區域，暫時無法放寬，但台北市還有防災型都更、民生汐止線TOD等容積獎勵規定可申請，社區最後總計的容積量仍可提高。至於人行道修正為帶狀式空間，是由於舊有規範僅寫人行道，但路上可能有植栽、自行車道等，此次修正寫明人行道淨寬，反而可保障人行空間。

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民生社區都市更新計畫範圍以敦化北路、民權東路、塔悠路及延壽街所圍區域為計畫範圍，面積約127.8公頃，除有住家，還有商家、學校、公園。建築多為雙拼及四拼連棟4層樓公寓，建物屋齡落在37至65年。

民國69年訂定的民生社區管制規定，規劃社區住宅用地建蔽率不得超過50%，容積率不得超過200%；社區建築基地應在道路兩旁各留設2公尺至4公尺人行道。然而50年過去，房屋逐漸老舊，居民期盼都更的聲音也越來越大，過去的容積率限制也引來居民反彈，居民多次提議希望將容積率放寬至225%。

都發局指出，未來擬將民生社區住宅用地建蔽率上限由原本50%放寬至55%，容積率上限仍維持200%；但基地若受松山機場航高限制，地建蔽率可放寬至75%。都發局也針對人行空間限制修訂，寬度未達18公尺道路要留設3公尺以上帶狀式開放空間，人行淨寬至少1.5公尺；寬度18公尺以上道路，則要留設4公尺以上帶狀式開放空間，人行淨寬至少2.5公尺。

住在民生社區的區議員秦慧珠指，居民都希望將民生社區容積率從200%放寬到225%，市府雖未同意，但有將民生社區劃入更新單元，只要房屋是在民國63年前所蓋，就可享劃地更新單元以及適用危老建築，可增加30%容積。另外，民生社區也可搭配捷運民生汐止線TOD獎勵，民汐線捷運站500公尺內房屋最高可再獲30%容積獎勵。

立委王鴻薇也指，她身為民生社區居民，對於容積率無法調整感到非常不滿，民生社區200%容積率過低。她也關心未來社區發展，民生社區未過度商業化，是良好住宅環境，希望都更後也不要過於商業。

民生社區住民徐小姐指，社區居住舒服的原因是人行道寬敞，即便推輪椅仍很好走，不解都發局為何不放寬容積率，反而將人行道縮成帶狀空間，她也擔憂帶狀空間最後被佔用。富錦里里長李煥中也提到，目前帶狀空間多由建築基地的管委會負責，重建後的植栽、鋪面會不會變成住戶負責。且人行道空間反而下降，也可能影響居民行走舒適度。

都發局自1月24日至3月4日針對民生社區都市計畫公開展覽40天，期間內民眾若有任何意見，都可向台北市都市計畫委員會提出，都委會將再開會審議，並針對細部計畫公告發布實施。

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