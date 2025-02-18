新北雙和瓦磘溝整治有成 民眾見爆量魚群

新北市原本髒臭的瓦磘溝整治後，出現成群魚兒。（記者翁聿煌攝）

2025/02/18 12:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局整治流經中、永和的瓦磘溝，水質持續改善下近日魚群大爆發，瓦磘溝莊仁橋下已經上看百隻，民眾於社群媒體分享魚群「密密麻麻」，有史以來最多，而且高峰期還沒到，預估數量還會持續攀升。

瓦磘溝附近里民說，完成整治的排水溝曾是小野溪，小時候都在溪裡游泳戲水，隨著都市發展人口密集，水道逐漸縮小，周邊亦有市場排水，幾乎看不見自然景觀，經整治後臭味的問題大幅改善，如今瓦磘溝沿岸綠意盎然充滿生機，沿著瓦磘溝旁步道散步，沿路可見魚群悠游於河道中。

請繼續往下閱讀...

水利局長宋德仁表示，新北市政府推動「瓦磘溝渠底改善計畫」，透過施作子溝及渠道綠美化等工程，顯著改善瓦磘溝的環境，並更進一步設置礫間處理設施、加速污水接管及辦理清水引入等工程，有效減少了污染，且透過生態調查發現生物逐漸回來，也代表過去水的惡臭、髒亂、油膩、垃圾汙染等等問題被有效改善。

宋德仁說，瓦磘溝整治搭配尊重生物生長的模式治理，可預期未來將有更多的生物使用這條新興的新北都會綠廊，水利局著手生態調查至今物種已達115種，成果令人驚艷，紀錄到無齒螳臂蟹、藍鵲、五色鳥、孔雀花鳉魚、尼羅口孵魚、翠鳥、澤蛙、烏龜及蛺粉蝶等多項物種的回歸，且近日網路社群亦有民眾多次貼文發現溝內大量魚群現蹤瓦磘溝，讓城市重新找回昔日自然風光。

新北市原本髒臭的瓦磘溝整治後，不僅美化環境，河中也出現成群魚兒。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法