知名壽司店翻車！HAMASUSHI進口「海膽」重金屬超標

最新邊境查驗結果，台灣善商公司進口一批智利冷凍海膽，被驗出重金屬鎘超標，當場被攔下不能進台灣。 （食藥署提供）

2025/02/18 12:02

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（18）日公布最新邊境查驗結果，一批從智利進口的冷凍海膽被驗出重金屬鎘超標，當場被攔下不能進台灣，這批海膽是由台灣善商公司進口，旗下擁有知名日式壽司連鎖「はま寿司」（濱壽司，HAMASUSHI），為把關食安，食藥署也針對業者拉高邊境抽驗比例。

食藥署代理署長林金富說，台灣善商公司輸入產地為智利的冷凍海膽，在邊境被檢出重金屬鎘每公斤0.5毫克，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘在其他水產動物類限量為每公斤0.3毫克，全批40公斤依規定退運或銷毀，針對業者在邊境檢驗比例調整為20%至50%加強抽批。

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又違規 進口日本嬰兒米餅改逐批查驗

值得注意的是，最新邊境查驗不合格品項共有16批，其中日本米餅又有2批違規，自2月18日起，邊境將全面針對日本輸台的嬰兒米餅進行逐批查驗，為期一個月。

林金富表示，這2批不合格米餅由「得興貿易有限公司」進口，檢出重金屬鎘含量每公斤0.046毫克，超過法規上限每公斤0.040毫克。食藥署統計，近半年台灣共檢驗317批日本進口嬰兒或幼童餅乾，其中12批不合格，不合格率3.8%，違規原因皆為鎘超標。

近期日本米餅的不合格數量突然增加，食藥署在2月3日要求日方提供書面說明，日方於2月5日和2月7日回應仍在調查中，並希望將說明期限延至2月28日。林金富指出，由於鎘並非刻意添加，可能是製造廠近期使用的原料種植土地受污染，食藥署自2月4日至4月3日，已暫停受理「亀田製菓株式会社」的輸入查驗申請，另自2月18日起，所有輸入的日本嬰兒米餅採逐批查驗，為期一個月，若後續風險下降，才會調整措施。

此外還有一批中國黃魚被檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」及「西氟沙星」，林金富說，食藥署與漁業署合作針對市售黃魚進行抽驗發現不合格率偏高，因此去年12月1日開始針對邊境進行為期3個月的「監視查驗」，也就是逐批查驗自中國進口的黃魚，不過近半年來報驗驗332批、檢驗159批，目前僅發現這1批不合格，目前預計監視查驗持續至2月底，後續再視風險調整查驗比例。

最新邊境查驗不合格品項共有16批，其中日本米餅又有2批違規。（食藥署提供）

中國進口黃魚近半年來報驗驗332批、檢驗159批，目前僅發現這1批不合格，目前預計監視查驗持續至2月底。（食藥署提供）

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