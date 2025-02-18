美籍男雙腿遭卡車輾斷 經童醫積極搶救終踏上返鄉路

童綜合醫院整形外科醫師蔡穎瀚以顯微皮瓣移植重建手術，經歷了十幾個小時，終於保住威廉的右下肢。（童醫院提供）

2025/02/18 11:44

〔記者歐素美／台中報導〕59歲美國籍男子威廉到台灣教授美語約半年，不料，去年騎重機車禍被卡車輾過雙腳，導致兩隻腳膝蓋以下嚴重開放性骨折，緊急送到童綜合醫院急診室搶救，並由整形外科蔡穎瀚醫師執行顯微皮瓣移植重建手術，歷經9次手術，不僅救回性命也保住一條腿，讓威廉可以再站起來走路。

威廉於去年4月騎重機遇到車禍意外，大量出血被緊急送往童綜合醫院急診室搶救，進行緊急左腿膝上截肢手術，骨科醫師鄭宇傑進行右腿內固定復位手術，並由整形外科醫師蔡穎瀚進行顯微皮瓣移植重建手術，經歷10幾個小時的顯微手術終於保住了右下肢，術後入住加護病房1個多月，普通病房住院1個月。

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威廉出院後，經安排住進重維義肢中心裝設義肢，並接受復健訓練，訓練3個月後可持助行器站立並短距離行走，6個月後就可以穩健地長距離行走，今年1月底終於返回美國家鄉。

威廉表示，重傷後真的很絕望又沮喪，還好有大家的鼓勵與支持，尤其感謝蔡穎瀚醫師不放棄任何希望與方式的來治療，還有童綜合醫院醫護團隊的努力與悉心照護，以及重維義肢中心復健師與同仁的協助幫忙，才能夠重新站起來行走，也終於可以坐飛機返回美國與家人團聚。

整形外科醫師蔡穎瀚指出，患者雙下肢遭卡車輾壓造成嚴重的開放粉碎性骨折及大量出血，緊急手術搶救，左下肢受創嚴重進行截肢；右下肢幸好能以顯微手術接回，進行復位內固定併顯微皮瓣移植重建手術，術後恢復良好再經由多次清創後，終於讓右腳能正常活動站立。若患者雙下肢都進行截肢，恐怕很難再站立與行走，除了醫療團隊跨科合作積極槍救外，患者願意相信台灣醫療，還有其強韌的毅力也是加速復原的重要因素。

童綜合醫院整形外科醫師蔡穎瀚診視威廉腿部情況。（童醫院提供）

童綜合醫院整形外科醫師蔡穎瀚在威廉返美前與威廉道別與合照。（童醫院提供）

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