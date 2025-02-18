由下而上推淨零斯新北市低碳社區獎補助 最高可獲40萬元

新北市環保局補助頂樓設置陽能板，不但可以發電，還可以用來遮蔭乘涼。（新北市環保局提供）

2025/02/18 11:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市多年以來透過基層社區推動減碳工作，累積多年經驗，今年環保局持續推出「低碳社區標章認證」及「低碳社區改造補助」，社區若依減碳指引取得認證，最高可獲得10萬元獎勵金；社區從事LED照明、充電樁等節電設施改善，則可依社區規模及改造項目，最高獲得30萬元補助，環保局期望透過由下而上的低碳社區推動，讓市民居住環境更舒適、更節能，共同響應淨零行動。

環保局表示，新北市自2012年起推出低碳社區標章認證，讓市民自發性地從生活中落實減碳，透過社區自評及專家學者實地評核，依得分授予社區「白金級」、「金熊級」、「銀鵝級」認證，獎勵金分別為10萬、5萬、2萬元，社區依循認證指標檢討改善後，不但使生活環境品質大幅改善、提升社區形象，同時節省社區花費。

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環保局為協助社區推動節能與減碳推動效率，也提供「低碳社區改造補助」，依照小型社區（149戶以下）、中型社區（150戶~299戶）、大型社區（300戶以上）等規模，最高可分別補助10萬元、20萬元、30萬元，例如，社區屋齡若達10年以上，將照明系統更換為LED燈，可給予30%補助，未滿10年給予15%補助。

另為推廣電動車使用，今年電動車公共充電設備每座補助1萬元、設置公共線槽（提供住戶設置充電設備統一管理管線）每1車位補助1000元，以線槽最大可服務充電設備數量為上限。

社區設置投幣式充電椿，減碳又便利。（新北市環保局提供）

設置自行車停車區，鼓勵住戶騎乘，減碳又健康。（新北市環保局提供）

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