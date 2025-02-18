全球罕見 成大晶體成長實驗室Team Taiwan 成長出上百種單晶

成大物理系特聘教授呂欽山（右）與長晶專家郭家農，多年來提供實驗室產出的單晶給國內外超過80個研究團隊，去年有4篇晶體材料研究的論文，登上國際頂尖「自然（Nature）」系列期刊。（成大提供）

2025/02/18 12:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕要研究開發先進材料，擁有單晶成長的技術不可或缺。在國家科學及技術委員會補助下，國立成功大學物理系特聘教授呂欽山主持的晶體成長實驗室，透過實驗室成長的高品質單晶，光是去年1年，就有4篇晶體材料研究的論文，登上國際頂尖「自然（Nature）」系列期刊。

呂欽山表示，國科會在2012年結合國內專家推動尖端晶體計畫並成立台灣自主的「尖端晶體材料聯合實驗室」（Taiwan Consortium of Emergent Crystalline Materials, TCECM），成大的長晶團隊更以「Materials@Taiwan」為概念，開發出許多台灣自行成長的新穎單晶材料，供學術界及產業所需。

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呂欽山表示，長晶技術對先進材料的研發相當重要，而過去在台灣要研究新材料，必須透過歐美大國機構提供晶體或向國外購買，導致研究過程受制於人錯失先機，因此才有尖端晶體聯合實驗室成立的必要性與急迫性。

他表示，成大團隊在長晶專家郭家農博士的努力下，持續累積成長出超過100種不同類型的高品質單晶，亦屬全球罕見，因為大部分實驗室只能專注於2、3種的晶體，因此成大能與國內外眾多研究團隊合作。

郭家農表示，大自然中的礦物結晶要花數千數萬年才能慢慢形成，而實驗室裡要成功長出晶體，需要調整各項參數並設計多種長晶方式，極需要耐心與毅力，並嘗試從未有人做過的晶體。像是具有超導體特性的金錫化合物 AuSn4、具催化特性的拓樸半金屬材料 Pt3Te4 NiTeSe 等，成大晶體成長實驗室是全世界第1個成功生長這些單晶的團隊。

該4篇相關論文發表在自然系列期刊上，包括與美國麻省理工學院團隊合作，由成大提供高品質的二維半導體材料二硫化鉑（PtS2）單晶，用以驗證突破性的凡德瓦材料轉印於基板的製作技術，成果刊登在自然電子學（Nature Electronics）。

另外3篇都是與國內團隊合作，包括與國科會前自然處處長羅夢凡教授團隊合作，由成大提供二維材料鉑碲化合物（PtTe2）單晶，進行甲醇分解反應的研究；與陽明交通大學的超快光學專家羅志偉教授團隊及台大凝態中心主任朱明文博士團隊合作，由成大提供碲化銅（CuTe）單晶，進行電荷密度波研究，成果都刊登在「自然通訊（Nature Communications）」上。

成大物理系特聘教授呂欽山主持的晶體成長實驗室，經過10多年的努力，逐漸開花結果。（成大提供）

國科會「尖端晶體材料聯合實驗室」補助下的成大晶體成長實驗室目前已能產出上百種高品質的單晶，在全球知名長晶實驗室中亦屬罕見。（成大提供）

成大晶體成長實驗室產出的二維材料晶體，可反覆用膠帶撕貼，形成單層的二維晶體材料。（成大提供）

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