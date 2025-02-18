北港溪峽谷祕境管車不管人? 農水署︰人難以嚴管

北港溪峽谷祕境壯闊奇美，走在峽谷工程便道，有潺潺流水聲伴隨。（記者張協昇攝）

2025/02/18 12:14

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣北港溪峽谷祕境，因發生多起遊客騎車自摔或遭落石砸中受傷事件，農水署日前嚴格管制進入峽谷的工程便道，沒有通行證不得進入，惟近日仍有民眾進人，並在臉書社團稱「管車不管人」。對此，農水署南投管理處表示，原則上禁止人、車進入，但因尚有其他路徑可下切至峽谷，難以嚴管遊客徒步進入，惟提醒民眾若執意進入得自負安全。

網路瘋傳媲美太魯閣峽谷的南投縣北港溪峽谷，非一般開放健行路線，係每隔5、6年的枯水期，農水署南投管理處為維護引自北港溪上游九仙溪的能高大圳引水隧道等設施，在溪床修築便道供工程車通行，民眾才得以從設在惠蓀林場的便道柵門進人，沿著約10公里長的便道，欣賞峽谷美景。

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惟因前往峽谷探祕遊客絡繹不絕，人、車大量湧入，發生多起遊客摔車，遭落石砸中受傷及車輛掉入溪流等意外事件，加上春雨即將來臨及各地仍有地震發生，增加遊客滑倒及遭落石砸中等風險，農水署南投管理處已要求施工廠商嚴格管制便道入口，沒有通行證一律不得進入。

惟近日仍有民眾在臉書社團留言表示便道入口有人看管，但「管車不管人」，自己很幸運能夠徒步進入。對此，農水署南投管理處副處長陳明儀表示，原則上仍禁止人、車進人，但因園區還有其他路徑可下切至峽谷，難以嚴管遊客徒步進入，但提醒民眾若執意進入峽谷，務必注意自身安全。

走在北港溪峽谷，可近距離欣賞奇岩怪石與清澈美麗的溪流。（記者張協昇攝）

北港溪峽谷祕境工程便道入口柵門，設有禁止進人的公告，擅自進人若發生意外，後果自行負責。（記者張協昇攝）

北港溪峽谷已管制進人，但有網友在臉書社團留言稱管車不管人。（圖擷取自臉書社團）

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