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    冷氣團明減弱！ 週四回暖一天 週末北台灣低溫只剩11度

    未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/18 11:21

    〔記者林志怡／台北報導〕今日迎來24節氣中的「雨水」，代表接下來下雨的情況會越來越常見。中央氣象署簡任技正伍婉華說，未來一週降雨區域主要分布在北部、東半部地區，期間受到2波大陸冷氣團影響，雨區略有變化，目前影響台灣的這一波預計明日白天減弱，另一波則將從週五起影響台灣，中部以北低溫僅11至12度。

    伍婉華說明，台灣目前受到大陸冷氣團影響，今晨各地感受寒冷，今日因迎風面水氣增加，雲量偏多，北部、東半部地區為陰天，且基隆北海岸、宜蘭地區，以及大台北山區可能有局部大雨發生，新竹以南地區較晴朗。

    此外，伍婉華指出，這一波大陸冷氣團將在明日白天減弱，但清晨低溫仍略低於今日，馬祖地區9度、金門11度，中部以北、東北部12至13度，其他各地14至16度，而白天氣溫雖有回升，但宜蘭、花蓮仍有局部較大雨勢發生機率。

    伍婉華表示，迎風面的水氣預計在週四減少，降雨稍有趨緩，各地白天氣溫回升，西半部約24度，東半部21至22度，金門、澎湖約17至18度，馬祖14至15度，是未來一週最溫暖的時候。

    然而，伍婉華提到，週五起將再有鋒面通過，大陸冷氣團將持續影響至台灣下週一，期間各地氣溫逐漸下滑，最冷時間預計落在週一清晨，中部以北、東北部低溫11至12度，其他各地13至15度，且北部、東半部地區降雨機率提高，中部山區、馬祖等也有零星短暫降雨機率。

    伍婉華也提醒，近期氣溫變化頻繁，彰化至高雄週三晚間至週四清晨、苗栗以北在週五鋒面影響前，容易有低雲或霧發生，影響能見度，用路人務必特別注意；若高山溫度、水氣配合，今日中部以北3500公尺以上高山有機會飄雪，週四、週五鋒面來臨前，中部以北3000公尺以上高山有機會飄雪。

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

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