中山大學附中校長陳修平「彎道超車」？全教總質疑國教署量身訂做

全教總理事長侯俊良（右）和高中職委員會副主委許莉甄（左）抨擊，國教署破壞現行高中校長遴選體制，質疑是為任期屆滿的中山大學附中校長陳修平量身訂做，可以彎道超車轉任其他國立學校校長。（記者林曉雲攝）

2025/02/18 11:01

〔記者林曉雲／台北報導〕國立高中職校長遴選傳出「彎道超車、量身訂做」爭議，全國教師工會總聯合會今（18日）開記者會，理事長侯俊良抨擊教育部國教署假藉「借重辦學經驗」、「促進人才交流」託辭，讓任期屆滿之國立中山大學附屬高中校長陳修平，可跳過一階筆試和比積分，直接進入二階面試，彎道超車轉任其他國立學校校長，對其他校長參選人造成不公平，已涉違反行政法令，並陷不知情的教育部長鄭英耀於用人唯親之不義。

侯俊良表示，依高級中等教育法規定，國立大學附中校長欲申請其他國立學校校長遴選，必須參加新任校長遴選，與一般具遴選資格者，接受一階筆試初試與二階面談的遴選審議，但國教署近日假稱擴大選才，實則破壞遴選制度，讓唯一符合新制資格的陳修平可藉此轉任其他國立學校。

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侯俊良說明，公立高中職校長遴選有3軌，國立高中職由國教署辦理，直轄市及縣市立學校由地方教育局處辦理，大學附屬學校則由大學自辦遴選或由大學委託國教署併同國立學校辦理，例如暨大附中、成大南工、海大附中及東大體中均是大學委託國教署辦理遴選，但這3條軌道之間並不提供現職校長互相轉任之選擇。

全教總高中職委員會副主委許莉甄是暨大附中老師，她表示，校長遴選一階比積分和考筆試，很多主任會去考校長，二階則是面試，對現職校長較有利，國教署這次「開後門」破壞現行校長遴選體制，讓其他競賽者資歷被作廢，陳修平是唯一具資格適用新制的校長，陳修平又是鄭英耀擔任中山大學校長期間任命，全教總相信鄭英耀不知情，但國教署此舉是挖坑給部長跳，陷部長於用人唯親之不義。

侯俊良表示，校長遴選基本原則是公平公正，為學校遴選合適的校長，國教署應尊重現行高中校長遴選體制的運作，陳修平應循一般資格參與其他國立學校校長遴選，呼籲國教署勿違法行政，教育部要確實把關。

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