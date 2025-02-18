2高中生熱愛探索海洋奧秘 海生館助贏科展上台大

兩高中生熱愛探索海洋奧秘，海生館助贏科展上台大。（圖由海生館提供）

2025/02/18 11:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立海洋生物博物館（簡稱海生館）致力於海洋生物研究與教育，2名來自彰化的高中女生蔡昱婕與邱懷萱，因為喜歡海洋生物，熱忱打動了海生館研究團隊，成為海生館館內少數以高中生身份參與研究實習的學生，近期更以珊瑚養殖研究奪下分區科展第一名，而蔡昱婕也憑優異研究成績以「特殊選才」方式錄取台大生命科學系。

海生館表示，2位同學自小對海洋充滿熱情，在高一時因緣際會聆聽了海生館研究員宋秉鈞教授的演講，進而主動聯繫海生館，希望能參與實習並深入研究海洋生物，在海生館老師李幸慧以及海洋大學識名信也教授指導下，2位同學運用海生館自行繁養的小綠皮珊瑚，採用創新養殖技術，成功以保鮮盒培養珊瑚，並透過添加薄荷醇觀察珊瑚白化現象。

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此微型養殖技術不僅降低研究成本與空間需求，更提供珊瑚相關研究新的方法與方向。研究榮獲全國科展第一名，並將研究成果發表於國際研討會，讓世界看見台灣年輕學子的科研實力。

館方表示，許多人對海生館的印象可能停留在壯觀的水族展示區，殊不知館內設有完善的研究中心，致力於珊瑚、海洋生態、保育等多元領域的研究。海生館不僅是國內外學者的重要研究據點，也積極培育對海洋科學充滿熱情的年輕學子，讓更多人有機會親身參與科學研究；館內長期開放學生申請實習，並致力於推動海洋科學教育，鼓勵對海洋生物有興趣的學子勇敢逐夢。

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