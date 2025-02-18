好市多高雄店新家近期動工 加油站遭抗議沒了

位在高雄市中華五路的高雄店，是好市多的「起家厝」，因租約到期要搬家。（記者李惠洲攝）

2025/02/18 11:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年喧騰一時的好市多高雄店遷址案，近期即將開工，好市多預計打造3棟鋼骨建築，夜晚點亮形成光盒子意象，遭抗議的附設加油站則不蓋了。

位在高雄市中華五路的高雄店，是好市多的「起家厝」，設立於1997年，迄今已28年，因租約到期，計畫搬家到高雄軟體園區南側的80期重劃區。

請繼續往下閱讀...

好市多高雄店的新家，並規畫設立加油站，引起高軟員工及民代的質疑，指80期重劃區與高軟園區相連，聯外道路又少，未來勢必造成區域交通嚴重衝擊；車輛若要進入好市多賣場及加油站，一定會經過輕軌軌道，壅塞狀況也會影響輕軌運行。

由於遲未通過市府的交通影響評估，好市多決定高雄店新址取消加油站，近期新基地已掛上動土的紅布條，但確切動土日期未定。

據查，好市多高雄店新址是於去年12月19日取得建照，規劃興建3棟鋼骨建築，主要營業的A棟1、3樓，將做為商場使用；2樓則是員工辦公室、4樓做為停車場，總樓地板面積達1萬3774坪。

另根據高市都發局的會議紀錄，原本設置加油站的經貿段四小段3-6地號，送審資料中已不設置加油站；新店外觀規劃以半透明PC版設計，搭配燈光設計，夜晚點亮形成光盒子意象。

好市多高雄店將遷移到高軟園區南側的80期重劃區。（記者李惠洲攝）

好市多高雄店的新家，規畫設立加油站，去年引起高軟員工抗議。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法