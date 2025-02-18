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    北雲餐廳過年疑食物中毒案 提供醫療補償、退訂金

    台北市南港區研究院路上的北雲餐廳，今年過年期間傳出疑似食品中毒案，衛生局前往稽查，發現多項衛生缺失。（資料照，台北市衛生局提供）

    台北市南港區研究院路上的北雲餐廳，今年過年期間傳出疑似食品中毒案，衛生局前往稽查，發現多項衛生缺失。（資料照，台北市衛生局提供）

    2025/02/18 10:09

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市南港區研究院路上的北雲餐廳，今年過年期間出現疑似食品中毒案，台北市政府今（18）日發布消費訊息，指業者同意對就醫消費者提供醫療費用補償，另針對受停業影響的消費者，提供消費者選擇改期、改至北雲燒臘店用餐或退還原收取的定金，另一倍應退還的定金額度提供用餐折抵。若消費者選擇先行取消訂位，將依法返還兩倍定金。

    今年1月28日除夕夜至30日年初二期間，有多名民眾到研究院路上的北雲餐廳用餐後，出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀，累積通報人數達35人。台北市衛生局於1月31日要求餐廳停業，並查出餐廳廚房地板油膩、砧板放在地上等衛生缺失。北市府法務局消保官會同衛生局請業者說明消費者後續處理措施，並要求業者展現善意提供補償方案。

    法務局今（18日）指出，經與業者商議後，業者將針對就醫消費者提供醫療費用補償；受1月31日至2月11日停業影響的消費者，可選擇改期、改至北雲燒臘店用餐或退還定金，另一倍應退還的定金額度，提供用餐折抵。若消費者選擇先行取消訂位，將依法返還兩倍定金。

    法務局表示，已要求北雲餐廳公告服務專線、醫療費用補償措施、後續啟動保險理賠程序，消費者需留存的文件以及退還定金方案，並積極連繫消費者妥善處理，每週回報北市府處理情形。北雲餐廳承諾將逐一聯繫消費者告知上述方案，並表示消費者亦可撥打服務專線（0937748308劉先生）或私訊北雲餐廳臉書聯繫。

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