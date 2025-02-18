為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風論壇：今日雙北水氣多 中南部留意空氣品質

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣漸多，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率，中南部位於下風處，污染物易累積，請留意。（圖擷取自 中央氣象署）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣漸多，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率，中南部位於下風處，污染物易累積，請留意。（圖擷取自 中央氣象署）

    2025/02/18 10:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（18日）受大陸冷氣團及華南中層水氣通過影響，各地平地清晨最低溫落於9-15度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣漸多，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率，中南部位於下風處，污染物易累積，請留意。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，今天水氣漸多，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率。中北部山區、馬祖有局部雨。其他地區為多雲到晴。

    粉專指出，低溫部分，台南以北、宜蘭約13至14度，其他地區15至16度，高溫部分，北部、宜花約16至19度，其他地區21至23度，澎湖全天14至17度、金門11至17度、馬祖9至11度，中南部溫差大，請多留意衣著保暖。

    粉專提醒，台南以北沿海空曠地區、恆春半島、各離島，易出現九至十級強陣風，海上作業請多留意，中南部位於下風處，污染物易累積，請留意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播