颱風論壇：今日雙北水氣多 中南部留意空氣品質
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣漸多，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率，中南部位於下風處，污染物易累積，請留意。（圖擷取自 中央氣象署）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今（18日）受大陸冷氣團及華南中層水氣通過影響，各地平地清晨最低溫落於9-15度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣漸多，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率，中南部位於下風處，污染物易累積，請留意。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，今天水氣漸多，雙北、東半部、恆春半島有短暫雨出現，其中北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較顯著，有局部性大雨發生機率。中北部山區、馬祖有局部雨。其他地區為多雲到晴。
請繼續往下閱讀...
粉專指出，低溫部分，台南以北、宜蘭約13至14度，其他地區15至16度，高溫部分，北部、宜花約16至19度，其他地區21至23度，澎湖全天14至17度、金門11至17度、馬祖9至11度，中南部溫差大，請多留意衣著保暖。
粉專提醒，台南以北沿海空曠地區、恆春半島、各離島，易出現九至十級強陣風，海上作業請多留意，中南部位於下風處，污染物易累積，請留意。