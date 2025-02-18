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    「芒果故鄉」遭震災 台南3大產區農會都受損

    台南芒果3大產地之1的南化，區農會遭地震重創。（記者吳俊鋒攝）

    台南芒果3大產地之1的南化，區農會遭地震重創。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/18 09:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「0121地震」讓台南嚴重受創，包含「芒果故鄉」玉井在內的全市3大產區農會，建物都有毀損，復建經費龐大，正爭取政府協助。

    有芒果故鄉之稱的玉井，地震後，文化大廈的柱子嚴重毀損，被列為危樓，居民緊急撤離，街上也有一些住戶傳出災情，包含區農會。

    玉井區農會總幹事莊文洲說，不僅屋內牆壁出現明顯裂縫，由於餘震持續，外部磁磚一直掉落，騎樓已拉起封鎖線，避免民眾被誤傷；初估整體修復經費要8位數，全力爭取補助。

    而芒果栽種面積全台之冠的楠西，雖然區農會之前已有「拉皮」，也造成建物受損，由於餘震不斷，新災情持續出現，翻修經費仍在估算中。

    至於芒果3大產地的農會，以南化區災情最嚴重，完工迄今已58年的建物，被震成危樓，牆壁、天花板裂損，梁柱也出現位移，職員克難辦公。

    南化區農會總幹事溫進添表示，由於受創嚴重，結構已難以補強，決定拆除、重建，初估經費需要8000萬元，相當龐大，希望政府能夠伸出援手，儘速動工，確保安全。

    台南芒果3大產地之1的南化，區農會遭地震重創。（記者吳俊鋒攝）

    台南芒果3大產地之1的南化，區農會遭地震重創。（記者吳俊鋒攝）

    全市芒果3大產地之1的南化，區農會遭地震重創。（記者吳俊鋒攝）

    全市芒果3大產地之1的南化，區農會遭地震重創。（記者吳俊鋒攝）

    玉井區農會也有地震災情，騎樓拉封鎖線。（記者吳俊鋒攝）

    玉井區農會也有地震災情，騎樓拉封鎖線。（記者吳俊鋒攝）

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