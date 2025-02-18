228連假日月潭、合歡山易壅塞這樣走可免塞

228連假，公路局預估許多民眾會至清境農場走春，建議民眾提前於早上9點以前抵達。（清境農場提供）

2025/02/18 08:57

〔記者張協昇／南投報導〕228紀念日3天連假即將到來，公路局預估南投縣清境、合歡山及日月潭兩大旅遊軸線易壅塞，當天往來清境、合歡山遊憩遊客，建議提前於早上9點以前抵達；當天往返日月潭遊客則建議提前於早上10點以前進入潭區，並於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩，可避開車潮。

228連假是春節過後第一個連假，過年9天連假期間，許多民眾因天氣溼冷未出遊，可能規劃在228連假外出走春，公路局中區養護工程分局預估南投縣清境、合歡山及日月潭兩大旅遊軸線，仍將帶來龐大出遊車潮，其中往清境、合歡山的台14甲線每日9時至下午3時易壅壅，用路人如當天往返，建議提前於早上9點以前抵達，住宿者可於下午3時以後到達。

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至於日月潭風景區周邊道路台21線，連假期間每日上午10時至下午4時易壅塞，當天往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，住宿者可於下午4時以後進入潭區，以避開塞車時段。由於台21線埔里往日月潭方向（北往南），因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議遊客可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩避開車潮。

公路局特別提醒民眾，台14甲線合歡山公路於228連假仍是雪季管制期，加上路狹蜿蜒且停車場停車空間有限，行前務必檢查車況並查詢路況，尢期該地區海拔3000公尺，應加強保暖與評估自身狀況，切勿疲勞駕駛與違規停車， 確保出遊安全，出遊時可隨時注意路側路況資訊可變標誌，相關疏運措施、即時路況也可至公路局網站、省道即時交通資訊網、幸福公路App查詢，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

公路局預估日月潭風景區228連假仍將湧入眾多出潮人潮，建議提前於早上10點以前抵達。（記者張協昇攝）

合歡山秋冬季節可欣賞美麗的雲海，但公路局提醒民眾，台14甲線合歡山公路於228連假仍是雪季管制期，行前務必檢查詢路況。（記者張協昇攝）

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