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    全國前7名河川嚴重污染測站高雄包3站 二仁溪古亭橋站居第二

    環境部今公布全國前七名河川嚴重污染測站，高雄市多達3站，二仁溪古亭橋測站排名全國第二。（資料照）

    環境部今公布全國前七名河川嚴重污染測站，高雄市多達3站，二仁溪古亭橋測站排名全國第二。（資料照）

    2025/02/18 00:03

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕環境部今公布全國前七名河川嚴重污染測站，高雄市多達3站，二仁溪古亭橋測站排名全國第二；環保局表示，近年來嚴查開罰，督導業者妥適處理廢水，河川污染指數平均值有下降、改善，將擴大水污染管制區、加嚴放流水標準及總量管制改善。

    環境部今17日公布全國河川水質監測，去年全國河川嚴重污染測站，前二名分別是雲林新虎尾溪蚊港橋測站、高雄二仁溪古亭橋測站，污染主因皆為畜牧廢水，連續4年達嚴重污染，前七名測站高雄達3站。

    環保局表示，二仁溪近5年污染指數平均RPI由5.5降至5.2，改善率5.5%；阿公店溪近5年污染指數平均RPI由5.1降至4.6，改善率9.8%。

    環保局指出，二仁溪以畜牧業污染為主，多集中內門區、田寮區；阿公店溪以複合型污染為主，民生污水、工業區事業廢水與阿蓮路竹畜牧廢水。

    根據市府統計，環保局去年二仁溪稽查370家次、裁罰24家次，裁罰金額197萬5422元；去年阿公店溪稽查653家次、裁罰38家次，裁罰金額573萬6491元。

    環保局說，近年來針對兩流域事業持續嚴查開罰，督導業者妥適處理廢水，河川污染指數平均值有下降、改善，未來持續推動擴大水污染管制區、加嚴放流水標準及總量管制等措施，以強化污染總量削減，提升水質改善成效。

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