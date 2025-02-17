高雄市爭取到5千多萬 33農村提80案拚產業升級

農業局輔導六龜區新發社區發展茶產業，民眾走訪體驗製茶。（記者陳文嬋攝）

2025/02/17 23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導33個農村社區，爭取到中央經費5千多萬元，今年除了推動環境改善工程，提升六龜山茶故事館功能，將建置茶藝師訓練場域，輔導茶農取得證照，帶動高雄製茶產業升級。

農業局輔導33個農村社區，提出80個計畫案，爭取到農業部經費補助5020萬元，以環境改善工程10案補助3250萬元最多，將推動六龜新發社區綠色照顧空間及周邊環境工程、新光社區道路及周邊環境營造改善工程，以及內門社區南海紫竹寺擋土牆改善工程等，改善農村環境、公共設施等，整體工程預計今年底完工。

請繼續往下閱讀...

另社區發展產業共70案，中央補助1770萬元，將持續推動特色產業活動，包括美濃精工社區瑤族達努節、旗山圓富社區口隘庄泥巴節、六龜新發社區山茶文化季、燕巢金山社區金采古道系列活動等。

農業局重點扶持六龜新發社區將提升六龜山茶故事館功能性，新增上課、製茶場域，提供民眾品茗、手作，作為高雄山茶行銷據點，也將建置初級茶藝師訓練場域，輔導茶農取得製茶師證照，提升整體製茶產業品質。

此外，杉林新和社區將建置心八客咖啡坊，提供音樂欣賞、親子共聚空間，串聯有機休閒農場，發展農村旅遊。

農業局也媒合高雄企業La one、Pasadena、中外餅舖、蜂巢氏、雅植食品等，與農村社區合作，以在地食材研發優質且多樣性農特產品，並協助社區產品參與國際競賽及相關評鑑，提高品牌價值，並上架通路實際販售，增加社區收益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法