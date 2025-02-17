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    收錢了！ 屏東潮州路邊、路外停車場啟動收費

    潮州福星路的路外停車場，以往晚間就有許多大型車前來停放，今天起開始收費。（記者陳彥廷攝）

    潮州福星路的路外停車場，以往晚間就有許多大型車前來停放，今天起開始收費。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/17 23:14

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州鎮的239格路邊、路外停車場從今天開始收費，包括胃納量最大、位於潮州國際滑輪溜冰場對面的大型停車場，在春節市集兼任「拖吊場」的功能，雖在春節時免費停車，但也從今天起正式收費。

    這個大型路外停車場位於福星路，在鎮內寧靜住宅區旁，週邊有運動公園及中山公園，平時使用率就不低，附近民宅多數車輛到此停放，每次都必須透過春節市集或是刨鋪路面時，才能把舊面孔「換個位置」。此外，此停車場也提供大型車停車格，因此亦可見許多貨櫃車或是砂石車停放。

    屏東縣政府指出，基於使用者付費原則，鎮內停車格收費增進周轉率，今天開始，清水南路（華興至中山路）、榮吉街（民治至榮田路）、中山八巷（育英至榮田路）、南進路（中山至長興路）為的路邊停車格將計時收費。

    縣府表示，除了計時停車場，還有計次停車場，包括民治路（新生至榮吉路）、華興路（南進至清水南路）的路邊停車格及福星路的大型路外停車場將計次收費。

    屏縣府指出，全鎮將有多達239格停車格收費，計時收費者每小時小型車20元、大型車40元；計次收費者每次小型車30元、大型車60元，每天上午8時開始計費至晚間10時。

    至於月租部分，因鎮內許多停車場目前都已有相關收費模式，會再視需求適時調整，也可能會再增設停車格等，配合標線及停車管理，讓鎮內的交通更加順暢。

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