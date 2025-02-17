相隔16年！金門再辦兩岸和平消災祈福水陸大法會

金門將舉辦「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，過去在金門政壇互有交手的金門縣長陳福海（前排右三）、前縣長李炷烽（前排左二），如今也握手同心，協助法會的辦理。（記者吳正庭攝）

2025/02/17 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門將於8月16日至22日舉辦為期7天的「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，金門縣長陳福海、議長洪允典、前縣長李炷烽及法會總策畫人性海法師等多人，今天共同為法會籌備處揭牌，即日起啟動各項準備工作。

陳福海說，金門2004年啟動第1次的水陸大法會，就是在李炷烽任內，當時李說過的「戰爭無情、和平無價」至今仍讓陳福海深深烙印在心裡。他說，不管是國軍、共軍，包括曾經戍守過金門的兩岸英雄，這些無形的眾生在金門，都需要大家一起為金門這塊淨土盡一分心力，透過兩岸人民的智慧讓兩岸人民免於戰爭的苦難。

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中國佛教會代理理事長心茂法師說，水陸法會是佛教最隆重的超薦法會之1，廣度6道群靈，普施無邊法益。金門兩岸和平祈福水陸大法會更是承載著深切的願心，期盼透過佛法的加持，為兩岸祈求和平穩定，為社會大眾帶來福慧安康，為亡靈眾生超度解脫。

性海法師引用佛語「法不孤起，仗境方生」，強調凡事不會沒有原因的孤單而起，必須有眾多的因緣條件來成就，因緣條件具備，就會發生。從「烏克蘭戰爭」可以知道，一旦發生戰爭對現代人產生很大的影響；希望藉由法會的舉辦，過去曾經發生戰爭的金門，歷史不要再重演。

2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會籌備處總幹事林振查說，金門曾於2004啟建金門史上第1場兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，接著於2006、2009年陸續辦理共3次水陸空勝會。近年來，地緣政治衝突，台海被視為最具戰爭危險區域。金門各界憂心再次面臨戰爭的挑戰，鑑及往昔亡靈愆尤未消，決議以佛陀慈悲平等、度化眾生精神，倡議啓建水陸大法會，結合10方願力，共同祈求風調雨順，國泰民安，兩岸永久和平。

籌備處表示，法會相關期程如後：

（1）法會時間：

2025年8月15日（農曆閏6月22日）灑淨

2025年8月16日至22日（農曆閏6月23日至29日）7永日。

（2）法會地點：金湖國民中學校區

（3）報名時間、地點：

地點1：金門縣佛教會:2025年2月15日起至7月31日止。

地點2：籌備會:2025年2月15日起至8月21日止。

地點3：法會會場:2025年8月1日起，內壇報名至8月20日16：00止、外壇報名至8月21日16：00止。

（4）聯絡電話：（082）375710、375711

金門「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」籌備會揭牌運作，縣長陳福海（左）在法會總策畫人性海法師（右）見證下，協請縣議長洪允典（中）擔任籌備會榮譽主任委員。（記者吳正庭攝）

金門將舉辦「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，金門縣長陳福海（左六）、議長洪允典（右六）、前縣長李炷烽（左四）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左五）及法會總策畫人性海法師（右二）等多人，共同為法會籌備處揭牌。 （記者吳正庭攝）

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