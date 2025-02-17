新北市天穿日傳承文化與永續精神 客家局：將推20週年系列

新北市客家局長劉冠吟率領新北市客家鄉親共同祭祀天公及女媧娘娘。（新北客家局提供）

2025/02/17 21:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市客家事務局於2月16日至17日，在新北客家文化園區舉辦「新北天穿日－客式綠生活」活動，透過「客式米食體驗」、「綠生活環保永續」及「敬天祭祀傳客家」三大主軸，串聯客家傳統節日天穿日，推廣客家文化與環保永續理念。新北市客家局局長劉冠吟表示，未來將推出「新北藍茶藝術季」，並舉辦一系列歡慶客家園區週年的活動。

劉冠吟、新北市議員及客屬社團代表等貴賓均到場參與，共同為全國祈福祝禱。劉冠吟表示，17日以傳統客家八音開場，並舉行隆重的祭天儀式，特別邀請三峽客家聚落的插角國小學生擔任禮生，透過親身參與，學習客家傳統禮俗，深化文化傳承；活動也推出「煉石補天」闖關任務，讓民眾透過互動遊戲認識天穿日的節慶意涵，同時學習客語與SDGs永續發展目標。

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劉冠吟指出，園區邁入20週年，客家局積極融入創新元素，使客家傳統節慶更貼近年輕世代，未來將推出「新北藍茶藝術季」，結合心靈療癒、藍染工藝及茶食技藝，並舉辦一系列歡慶客家園區週年的活動，持續推廣客家文化與永續精神。

新北客家局規劃永續環保手作市集，從竹藝體驗中認識山林客家故事。（新北客家局提供）

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