北大武山步道千年紅豆杉遭切鋸 林保署科技執法揪山老鼠

北大武山一棵珍貴的紅豆杉部分枝椏及板根遭到鋸切。（林保署屏東分署提供）

2025/02/17 21:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕紅豆杉屬針葉一級木，位列「台灣五木」極為珍貴，未料，屏東北大武山步道旁一棵「地標」紅豆杉，竟然遭到不明人士割走部分木材，讓「地標」受到傷害，且還可能遭細菌侵襲，對此，林業與自然保育署屏東分署也祭出「科技執法」揪兇，盼嚇阻不肖人士繼續殘害山林。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發指出，這棵紅豆杉位置在北大武山國家自然步道2.5公里處旁，高度至少10公尺，可說是參天大樹，加上又和另一棵樹「環抱」，屬於共生樹，是登山必經之處非常顯眼，加上此處已是接近檜谷山莊路程的3分之2，被不少山友視為里程意義的地標。

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「山友都很氣！」，吳德發說，有山友行經發現紅豆杉在根部遭到切鋸通報林保署，他再前往查看，發現還有另一處約160左右高度的枝幹上，同樣有段枝椏遭直接切下，由於切口平整，推測為山老鼠有目的的行為，消息在山友間傳開後各方撻伐。

屏東分署表示，獲報後到場勘查，發現新切鋸痕跡的切鋸面約10至15公分，推估所擷取長度約30至35公分，推測竊嫌可能會食髓知味，因此除通報保育警察偵辦，亦採「科技執法」場設置原本要拍攝野生動物生態的紅外線自動照相機，監視查緝不法行為，據《森林法》規定，最高可處5年期刑，罰金最高為600萬元，並設立告示牌，提醒遊客該處為林政案件監控區域，由於紅豆杉是具高經濟或生態價值樹種的貴重木，再加重其刑至2分之1。

屏東分署強調，紅豆杉為台灣珍貴瀕危樹種，材質細緻美觀，疑似因屬製造高級工藝用品珍貴材料遭盜伐，由於紅豆杉生長非常緩慢且繁殖不易，被害的紅豆杉樹齡在千年以上，破壞擷取根部恐導致病菌入侵，影響樹木健康，該分署呼籲民眾若發現不法情事，可透過山老鼠雷達站QR code，或撥打免付費專線0800000930（您您您救山林）協助通報。

北大武山一棵珍貴的紅豆杉部分枝椏及板根遭到鋸切。（林保署屏東分署提供）

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