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    書籍助度過低潮！失聰婦推廣偏鄉閱讀穿梭候車亭 新北市圖招募志工

    64歲的李宜芸是新北市立圖書館萬里分館的圖書志工，不因聽障自我設限，用服務讓世界變大。（新北市圖提供）

    64歲的李宜芸是新北市立圖書館萬里分館的圖書志工，不因聽障自我設限，用服務讓世界變大。（新北市圖提供）

    2025/02/17 21:04

    〔記者董冠怡／新北報導〕64歲聽障婦人李宜芸是新北市立圖書館萬里分館的志工，在人生低潮的時刻，書籍的陪伴幫她找到心靈的平靜，也從擔任圖書志工的服務過程中，重拾自信心，無論天氣炎熱或寒冷，總能看見揹著帆布袋的她，穿梭在萬里的公車候車亭，擦拭書香櫥窗並補滿書籍，讓等車民眾隨時都有書可讀、共享閱讀的樂趣，貢獻一己之力，不因生理障礙而自我設限。

    李宜芸在50多歲時，雙耳不明原因陸續失去聽力，並從此進入無聲世界，連帶面臨很多溝通上的困難，生活充滿不便、與身邊的人產生隔閡，影響人際關係。人生遭逢無預警的打擊，一度讓她陷入低潮，但在書本的陪伴下，不僅學到新知，也自與人互動中，感受溫暖與美好。

    除了到候車亭補書，也協助書籍加工、整書上架、排架等工作，即便失去聽力但服務熱忱未減，透過手語、書寫等方式克服溝通障礙，「萬里沒有書店，很開心可以協助更多人一起體會閱讀帶來的充實與魅力。」

    新北市立圖書館長吳佳珊表示，市圖總館暨各區分館招募閱讀志工，即日起至3月9日開放報名，服務內容包括讀者服務、圖書流通、館舍導覽介紹、中英文故事活動、學童課後陪讀服務以及新住民志工等，預計200人，詳細資訊可至市圖官網查詢，或是電洽02-29537868#8008。

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