蘭嶼、綠島機場上半年動工 預計2027年完工

蘭嶼機場整體外觀風貌新建及改建工程模擬圖。（民航局提供）

2025/02/17 20:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部民航局規劃改造澎湖縣七美、望安、台東縣蘭嶼、綠島4座離島機場，增加使用面積並塑造新門面。局長何淑萍表示，蘭嶼、綠島機場工程正在辦理前置作業，上半年將動工，預計2027年完工。

4座離島吸引不少旅客造訪，但機場規模小且老舊，民航局推動整建計畫，除了增加使用面積，也規劃融入當地自然景觀及人文特色，塑造機場新門戶意象，希望成為新觀光亮點及地標。

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4個離島機場整體外觀風貌新建及改建工程，由得標廠商委託委託日本建築師團紀彥協助整體外觀設計，根據在地元素融入航廈外觀設計。景觀造型方面，由2018年台中世界花卉博覽會台灣原生植物地景設計吳書原參與，結合當地特有或稀有種植物至整個機場環境。

4機場整建計畫分成兩案招標。蘭嶼、綠島去年8月決標，因應離島天候、材料運輸等工作，目前正在辦理前置作業，預計今年上半年動工；七美、望安去年兩次流標，今年繼續辦理招標作業。

民航局場站工程組組長林宏憲表示，綠島機場站前增建彎月型屋簷通廊，整合不規則狀的建築群，並在通廊前設置地景庭園，呈現綠島海山地景起伏變化，將成為新門戶意象。

蘭嶼機場主體航廈增建485平方公尺，航廈內部也進行裝修改善。航廈外觀維持雅美族特色之拼板舟造型及傳統圖騰之裝飾性語彙，保留蘭嶼島傳統文化。

七美機場則是重建新航廈，面積為原來2倍。航廈外觀以七美島周遭五處海灣及雙心石滬作為造型要素，入口廣場結合雙心石滬意象設計。航廈外牆採用島上居民普遍使用的珊瑚礁石質感的石材，室內則運用咕咾石與白色壁面，以現代簡約手法，展現島嶼風情。

望安機場也是重建新航廈，面積為原來1.6倍。外觀以展開雙翼的弧線造型面對港口，有熱情迎向台灣本島之意。機場入口望向花宅聚落呈一軸線，透過「舊港口—新機場—花宅聚落」軸線連結，將人潮由機場、港口傳遞至聚落。珊瑚礁石材外牆、屋頂天際線及室內文石與白色壁面，則融合現代與地方風貌。

綠島機場整體外觀風貌新建及改建工程模擬圖。（民航局提供）

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