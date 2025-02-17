集中處理全台7成郵件 郵政物流園區明年上半年全區啟用

郵政倉儲中心建置自動化倉儲設備，降低工作負荷並提高揀貨效率。（中華郵政公司提供）

2025/02/17 20:28

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司持續建置郵政物流園區，並預計於明年上半年完成搬遷，全園區啟用，屆時將處理所有北台灣郵件，流通量佔全國的7成，也可協助國內電子商務與物流產業發展。交通部長陳世凱今日前往園區視察，指示園區建置工作須嚴格控管進度，如期如質完成。

郵政物流園區總管理處籌備處處長翁耀光說明，「郵政物流園區」包括4大中心，都已陸續籌建完成，其中「郵政物流中心」於2022年底落成啟用，「郵政資訊中心」於今年1月驗收完成，進入啟用準備階段。

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翁耀光進一步指出，「北台灣郵件作業中心」及「營運中心」則正在辦理建物驗收，以及自動化分揀設備安裝，戴設備驗收完後，預計明年上半年可以完成搬遷，屆時全園區將正式啟動。

此外，翁耀光解釋，「郵政物流園區」正式啟用後，將處理新竹以北、宜花地區等所有北台灣的郵件，佔全國郵件流通量的7成，是百年郵政積極進行轉型的重要里程碑，更是郵政永續發展的重要基石，未來也可協助國內電子商務與物流產業競爭力，提供就業機會，助益鄰近區域繁榮，與產業共榮發展。

交通部長陳世凱視察期間表示，園區建置工作須嚴格控管進度，如期如質完成，並做好搬遷妥善規劃、員工溝通、關務與農檢等協同作業及風險控管，確保各項作業安全，擬妥各類突發狀況之緊急應變措施，確保營運順利。

中華郵政公司提到，陳世凱要求公司，招商須注重客戶對郵政業務有所挹注，並鼓勵多元廠商進駐，以期形成物流產業聚落共榮發展，發揮公共效益，並期許中華郵政公司善用郵政物流園區地理區位與倉配一體之優勢，結合物流配送與郵務發展，擴大業務規模，為民眾提供更優質便捷的服務。

陳世凱（中）視察郵政物流園區，並聽取郵政公司簡報。（中華郵政公司提供）

陳世凱、王國材視察函件分揀機測試運轉情形。（中華郵政公司提供）

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