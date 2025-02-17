3天抓21件違停 彰化市大埔路標線型人行道現況曝

彰化市大埔路標線型人行道已開始取締違停，今天機車幾乎都停在停車區內。（記者湯世名攝）

2025/02/17 19:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路規劃設置綠底標有「人行道」3個字的標線型人行道，已劃設完畢多時，並從14日開始取締違停，警方3天來大執法，共取締21件違停；經觀察，由於該措施已宣導多時，加上大執法效應，今天（17日）機車幾乎都停在停車區內，行人則都走在人行道上，僅有少數汽車仍占據人行道，警方表示將持續取締違停，不會有空窗期。

縣府在彰化市大埔路打造全縣第一條友善人行道的示範道路，宣導期間，大部分機車、汽車仍都停放在人行道上，但由於是宣導期，警方並未取締；14日警方展開大執法，首日就開出12張占用人行道的罰單，全部都是機車違停。綠色鋪面人行道，無論汽、機車都不能停車，違停一律開罰600元以上，1200元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

經過3天大執法，彰化警分局統計，共開出汽車11件、機車10件違規停車，合計共21件，全部開罰600元以上，1200元以下罰鍰。

不過經過3天大執法後，本報記者今天前往大埔路沿線勘察，發現機車都相當守法的停放在停車區內，行人也都能順利走在綠色底漆的人行道上；汽車也多停放在停車區內。

有業者表示，經過警方宣導與強力執法，大家多半已經習慣，行人也都說有更好的空間走路，不怕在車陣中鑽來鑽去了；不過有汽車駕駛抱怨，停車區的劃線寬度太窄，他們只要把車輛停在停車區內，一旦車輛過寬，整個車身或輪胎就都跨出停車區格子，如此又可能會有受罰風險，希望相關單位能加以改善。

彰化市大埔路標線型人行道已開始取締違停，今天機車幾乎都停在停車區內，相當整齊。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法