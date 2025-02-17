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    四技二專技優保送今起報名 20校開出495招生名額

    四技二專技優保送，114學年共有20校開出495個招生名額。（取自技專校院聯合甄選委員會招生官網）

    四技二專技優保送，114學年共有20校開出495個招生名額。（取自技專校院聯合甄選委員會招生官網）

    2025/02/17 19:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度四技二專技優保送入學招生，今（17）日起至2月20日受理報名，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，114學年度招生計有20校、157個系（組）、學程，共提供495個名額，不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名。

    段裘慶表示，高級中等學校畢（結）業或同等學力之學生，符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考本招生，不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名，即起至2月20日17時止，具報名資格的考生可至114學年度四技二專聯合甄選委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）上網報名並繳寄相關資料。

    段裘慶說明，符合技優保送報名資格之考生，於可報名之招生類別中至多選擇1個招生類別報名，114學年度招生計有20校、157個系（組）、學程、共提供495個名額，若對該招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：（02）2772-5333分機214、210。

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