「2025 Like澎湖 嶼龜同行」集章活動首度舉辦 幸運得主出爐

澎湖縣政府首度舉行集章活動，抽出幸運得主。（澎湖縣政府提供）

2025/02/17 19:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣政府文化局圖書館，首度舉行「2025 Like澎湖 嶼龜同行」集章活動摸彩，今（17）日由縣長陳光復主持，並與副縣長林皆興、秘書長楊書舜、文化局長陳鈺雲抽出幸運得主。活動全程秉持公平、公正、公開原則進行，由政風單位監票，並透過線上直播與民眾共享這份喜悅。

陳光復表示，今年縣府跨局處合作推出「2025 Like澎湖 嶼龜同行」活動，吸引超過萬人參與，獲得廣大民眾熱烈迴響。活動以澎湖傳承百年的元宵「西乞龜」習俗為主題，邀請大小朋友及外地遊客親臨澎湖，體驗獨特的年節文化。透過「跑廟」過程，不僅讓參與者深入了解澎湖，認識廟宇歷史與文化背景，更希望藉由活動讓年輕一代對家鄉的文化產生認同與興趣，從小熟悉澎湖的地理與歷史故事，進而向外推廣，讓更多人認識這座美麗的島嶼，同時也促進地方觀光發展。

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此次活動縣府成功串聯24間廟宇共同參與，未來希望能進一步擴大規模，邀請更多廟宇加入，共同打造寓教於樂的文化體驗，讓「嶼龜同行」成為民眾每年期待的元宵活動之一。縣府也會持續努力推廣地方多元文化，並結合觀光資源，促進地方經濟成長，讓澎湖的文化與美景持續綻放光彩。

陳鈺雲表示，這是首次推出廟宇串聯活動，感謝民眾及遊客的熱情參與。明年澎湖縣政府將努力提供更完整的活動體驗，帶給民眾更豐富且具文化深度的元宵慶典，進一步打響澎湖元宵品牌。

抽獎幸運得主名單出爐，為集章活動畫下完美句點。（澎湖縣政府提供）

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