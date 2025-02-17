桃市修正火災預防自治條例 「低溫冷凍倉儲」列首波納管對象

桃園蘆竹美福倉儲大火悶燒21天，也燒出倉儲納管問題。（資料照）

2025/02/17 18:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2022年3月位於桃園蘆竹的美福冷凍倉儲廠房發生大火、悶燒長達21天造成嚴重空氣污染，凸顯冷凍倉儲廠房無法納管問題，桃園市去年10月完成火災預防自治條例修正，並據此成立火災預防推動小組，今（17）日決議首波將運作「低溫冷凍倉儲」等4大類高風險場所納管，估計桃市轄內約有近千家，依法須提供儲存危險化學物品、位置與總量辦理申報登記，並提報消防設施及防災改善方案，違者最高可罰10萬元，持續違規得列優先拆除對象。

環保局表示，桃園市火災預防自治條例於去年10月25日修正公布實施，強化納管桃園市高風險場所的源頭管理和預防機制，補足現有中央法令對倉儲及危險化學物品管理之不足，尤其過去消防法、工廠輔導管理法皆無納管的倉儲，在17日的火災預防推動小組會議暨成立危險化學品管理及災害應變會報中，決議於本月底前公告桃園市第1批高風險場所，將運作或儲存「工廠危險品」、「公共危險品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」納入管制，預估有近千家，管理權人應依自治條例第9條規定辦理申報登記並提報消防設施及防災改善，即使是違章工廠也要求於6個月內完成申報登記。

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環保局表示，「低溫冷凍倉儲」過去未被納管，其餘則是納管程度不一，其中，低溫冷凍倉儲業者被納管後，樓地板間及倉儲設備須裝設火災偵測器等設備，也要建立重機械業者資訊，一旦發生火警可立即找到業者支援救災。

環保局表示，納管工廠若未依規定申報，依自治條例第17條規定，可處新臺幣5萬元以上10萬元以下罰鍰；針對1年內經2次限期改善，仍持續違反自治條例規定者，市府得列為優先拆除對象，後續也將持續擴大納管對象。

市長張善政主持會議時表示，在過往幾起重大火災事件如美福倉儲大火事件影響市民甚鉅，為推動火災預防自治條例修法並強化各局處間橫向資源協調與資訊整合，請副市長蘇俊賓邀集相關局處研商，並於去年完成桃園市火災預防自治條例修正案，今也正式成立火災預防推動小組，全面建構高風險場所防災安全管理網。

蘇俊賓補充，目前在化學物質、品管理上面對3個課題，第1為毒性及關注化學物質管理，已由中央及地方政府合作進行源頭管理；第2為倡議工輔法及消防法修正，優先納入工廠外倉庫進行申報管理與勾稽；第3是危險品倉儲業若屬營業登記在外縣市樣態，桃園市本身無法完全掌握管理，未來也將持續建議中央修法，將火災風險性降低。

桃園市去年完成火災預防自治條例修正，並據此成立火災預防推動小組，今（17）日決議首波將運作「低溫冷凍倉儲」等4大類高風險場所納管，估計桃市轄內約有近千家。（環保局提供）

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